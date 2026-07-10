Việt Nam tổ chức World Cup pickleball cho doanh nhân

(Ngày Nay) - Giải Pickleball doanh nhân quốc tế - World Entrepreneur Tournament 2026 sẽ khởi tranh với sự tham gia của hơn 1.600 doanh nhân và vận động viên.

Diễn ra từ ngày 2 - 4/9 sắp tới tại Đà Nẵng, giải Pickleball doanh nhân quốc tế - World Entrepreneur Tournament 2026 trong khuôn khổ Pickleball World Cup 2026, được kỳ vọng sẽ tạo thêm một sân chơi mới, góp phần xây dựng hình ảnh một thế hệ doanh nhân mới: khỏe mạnh, bản lĩnh, cởi mở và sẵn sàng cùng nhau kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng kinh doanh Việt Nam cũng như quốc tế.

Theo thông tin từ ban tổ chức, giải dự kiến quy tụ hơn 1.600 doanh nhân và vận động viên đến từ Việt Nam cùng nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, tranh tài ở 26 nội dung trên các cụm sân pickleball đạt chuẩn.

Trong lần đầu được tổ chức, giải được kỳ vọng trở thành một trong những hoạt động điểm nhấn, góp phần tạo nên không khí sôi động và đa tầng giá trị cho Pickleball World Cup 2026 tại Việt Nam.

Giải do CLB Pickleball Doanh nhân trẻ Việt Nam, Liên đoàn Pickleball Đà Nẵng phối hợp các đối tác tổ chức. Với thông điệp “Thi đấu hết mình, kết nối bền vững, cùng phát triển”, giải đấu dự kiến được xây dựng với định hướng chuyên nghiệp ngay từ đầu. Ban tổ chức cam kết bảo đảm các nguyên tắc minh bạch, công bằng, an toàn, chuyên nghiệp và phù hợp với tiêu chuẩn tổ chức sự kiện quốc tế. Tất cả vận động viên tham gia sẽ được kiểm tra hồ sơ để bảo đảm đúng đối tượng theo điều lệ giải.