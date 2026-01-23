Việt Nam ủng hộ cải tổ thực chất Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

(Ngày Nay) - Việt Nam cam kết thúc đẩy cải tổ Hội đồng Bảo an nhằm nâng cao hiệu quả, đa dạng thành viên và thúc đẩy vai trò trung tâm của Liên hợp quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79.

Ngày 21/1, tại Phiên họp toàn thể đầu tiên của tiến trình đàm phán liên chính phủ (IGN) về cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong khuôn khổ Khoá 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Việt Nam tuyên bố ủng hộ cải tổ thực chất nhằm nâng cao tính đại diện, hiệu lực và hiệu quả của cơ quan này.

Theo phóng viên tại Liên hợp quốc, phiên họp do các Đại sứ, Trưởng Phái đoàn của Kuwait và Hà Lan tại Liên hợp quốc đồng chủ trì, với sự tham dự của đông đảo các quốc gia thành viên, mở đầu cho chuỗi thảo luận trong năm nay về cải tổ Hội đồng bảo an - một trong những nội dung cải cách then chốt, phức tạp và kéo dài nhất của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh.

Tại phiên họp, nhiều quốc gia và nhóm nước nhấn mạnh sự cần thiết phải cải tổ HĐBA nhằm phản ánh đầy đủ hơn thực tiễn địa chính trị hiện nay, đồng thời trao đổi nhiều ý kiến đa dạng về phạm vi, mở rộng loại hình thành viên, phương pháp làm việc, quyền phủ quyết, cũng như lộ trình và phương thức đàm phán.

Phát biểu tại phiên họp, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên - Đại biện lâm thời Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc - khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế; đồng thời nhấn mạnh cải tổ Hội đồng bảo an là một yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao tính dân chủ, đại diện, minh bạch và hiệu quả của cơ quan này.

Việt Nam tiếp tục ủng hộ việc mở rộng cả 2 loại thành viên - thường trực và không thường trực - của Liên hợp quốc trên cơ sở bảo đảm tính đại diện công bằng về địa lý, tăng cường tiếng nói và sự tham gia của các nước đang phát triển.

Về phương pháp làm việc, Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu cải thiện tính minh bạch, bao trùm và hiệu quả của Hội đồng bảo an, trong đó có tăng cường trao đổi thực chất giữa cơ quan này với các nước thành viên Liên hợp quốc và nâng cao chất lượng tương tác giữa Hội đồng bảo an với Đại hội đồng.

Các nước thành viên thường trực cần hạn chế hoặc sử dụng quyền phủ quyết một cách cẩn trọng, phù hợp với mục tiêu và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.

Về tiến trình IGN, Việt Nam mong muốn các thảo luận trong năm 2026 hướng tới thu hẹp khác biệt về mô hình cải tổ tổng thể, làm cơ sở cho các cuộc đàm phán thực chất trong thời gian tới.

Việt Nam tái khẳng định sẽ tiếp tục tham gia tiến trình IGN với tinh thần xây dựng, thiện chí và trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp tích cực vào nỗ lực chung nhằm thúc đẩy cải tổ Hội đồng bảo an đạt kết quả cụ thể, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và lợi ích chính đáng của tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

