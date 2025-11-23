1.110 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ khắc phục mưa lũ đã được chuyển về 4 địa phương

(Ngày Nay) - Ngày 23/11, Bộ Tài chính cho biết, 1.110 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ cho các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra hiện đã được chuyển ngay về tài khoản ngân sách của 4 địa phương này.
Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk gửi tặng phần quà cho người dân ở vùng bị ngập sâu do nước lũ. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN.
Theo Bộ Tài chính, Chính phủ đã có quyết định về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 18147/BTC-NSNN ngày 23/11/2025 về việc hỗ trợ khẩn cấp cho các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định hỗ trợ 1.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk. Cụ thể, tỉnh Khánh Hòa 150 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 300 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk 500 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 18147/BTC-NSNN ngày 23/11/2025.

Ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Bên cạnh đó, quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

