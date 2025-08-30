Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý về việc sửa đổi, ban hành mới 2 quy định về công tác cán bộ

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) - Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý sửa đổi và ban hành mới 2 quy định về công tác cán bộ, tiêu chuẩn chức danh và đánh giá, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cán bộ.
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Thống Nhất
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Thống Nhất

Ngày 29/8, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành công văn số 17193-CV/VPTW thông báo kết luận phiên họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngày 29/8/2025 về việc sửa đổi, bổ sung các Quy định: số 89-QĐ/TW; số 214-QĐ/TW; số 124-QĐ/TW.

Công văn nêu rõ tại phiên họp ngày 29/8, sau khi nghe Ban Tổ chức Trung ương báo cáo Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung các Quy định: số 89-QĐ/TW, ngày 4/8/2017; số 214-QĐ/TW, ngày 2/1/2020; số 124-QĐ/TW, ngày 4/10/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì, phối hợp các cơ quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác cán bộ nói chung, trong đó có các quy định về tiêu chuẩn chức danh và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị với nhiều nội dung mới mang tính đột phá, góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ hiện nay, nhất là về đánh giá cán bộ.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản đồng ý với nội dung, sửa đổi và ban hành hai quy định mới:

(1) Quy định của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp (thay thế Quy định số 89-QĐ/TW và Quy định số 214-QĐ/TW).

(2) Quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị (thay thế Quy định số 124-QĐ/TW).

Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; rà soát kỹ lưỡng các văn bản, bảo đảm đồng bộ, thống nhất; trình Thường trực Ban Bí thư ký ban hành hai quy định này trong tháng 8/2025 để triển khai thực hiện.

Đồng thời, theo dõi sát quá trình triển khai, kịp thời phát hiện những bất cập và những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

PV
Bộ Chính trị Ban Bí thư quy định công tác cán bộ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hội thảo “Bỏ thuế khoán – Hộ kinh doanh cần chuẩn bị gì?” được VPBank phối hợp cùng MISA tổ chức
Từ thuế khoán sang kê khai: Hộ kinh doanh cần chuẩn bị gì?
(Ngày Nay) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phối hợp cùng Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA), Công ty Cổ phần MISA vừa tổ chức Hội thảo "Bỏ thuế khoán: Hộ kinh doanh cần chuẩn bị gì?". Hội thảo có sự tham dự của cơ quan thuế, chuyên gia tài chính – kế toán, cơ quan báo chí cùng gần 5.000 hộ kinh doanh theo dõi trực tuyến.