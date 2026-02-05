Các nhà nghiên cứu Australia phát triển que thử ung thư siêu nhạy

(Ngày Nay) - Các nhà nghiên cứu của Australia đã phát triển loại que thử dùng một lần có thể giúp thay đổi cách chẩn đoán các bệnh như ung thư.

Trong một báo cáo được công bố trên tạp chí Small, nhóm nghiên cứu đến từ Đại học La Trobe (Australia) cho biết que thử cảm biến sinh học này sử dụng enzyme để tăng cường tín hiệu điện nhằm phát hiện các phân tử chỉ thị bệnh, còn được gọi là microRNA,

Theo thông báo ngày 4/2 của Đại học La Trobe, cảm biến sinh học này hoạt động tương tự như que thử đường huyết, nhưng có độ nhạy cao hơn nhiều, có thể phát hiện microRNA trong huyết tương ở nồng độ cực thấp, thấp hơn glucose đến 1 tỷ lần.

Nhà nghiên cứu cấp cao Saimon Moraes Silva của Đại học La Trobe cho biết: "MicroRNA cung cấp manh mối sớm về sức khỏe và các bệnh như ung thư, nhưng rất khó phát hiện ra chúng ngay cả khi sử dụng các phương pháp phòng thí nghiệm tiêu chuẩn như xét nghiệm PCR (phản ứng chuỗi polymerase) vì chúng thường tồn tại với số lượng rất nhỏ trong máu, huyết thanh và nước bọt".

Bà Vatsala Pithaih - nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học La Trobe và cũng là trưởng nhóm nghiên cứu - cho biết phát hiện đột phá quan trọng của nhóm chính là một loại enzyme chuyên biệt giúp khuếch đại phản ứng của que thử cảm biến sinh học. Enzyme này khuếch đại sự thay đổi trong tín hiệu điện của que thử, cho phép phát hiện microRNA ở nồng độ thấp hơn 1.000 lần so với bình thường.

Theo các nhà nghiên cứu, sự đổi mới này có thể là nền tảng cho các thiết bị chẩn đoán di động để sử dụng bên ngoài các phòng thí nghiệm truyền thống, giúp việc xét nghiệm bệnh trở nên dễ tiếp cận và giá cả phải chăng hơn.