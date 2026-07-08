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Chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật trải dài suốt trăm năm về Quốc Tử Giám

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Triển lãm "Quốc Tử Giám trong nghệ thuật" nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, nhằm tôn vinh giá trị lịch sử và sức sống bền bỉ của biểu tượng văn hiến Việt Nam qua lăng kính nghệ thuật.
Thông qua việc trưng bày các tác phẩm thuộc nhiều giai đoạn và chất liệu khác nhau, Ban Tổ chức mong muốn khẳng định vai trò then chốt của nghệ thuật trong việc gìn giữ, diễn giải và làm mới các giá trị di sản.
Thông qua việc trưng bày các tác phẩm thuộc nhiều giai đoạn và chất liệu khác nhau, Ban Tổ chức mong muốn khẳng định vai trò then chốt của nghệ thuật trong việc gìn giữ, diễn giải và làm mới các giá trị di sản.

Từ những tác phẩm hội họa của nghệ sỹ Pháp đầu thế kỷ 20 đến những sáng tác mới của các họa sỹ Việt đương đại, triển lãm "Quốc Tử Giám trong nghệ thuật" phản ánh một hành trình sáng tạo xuyên suốt gần 100 năm với cảm hứng từ trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

Triển lãm khai mạc chiều 5/7, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Triển lãm không chỉ giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật, mà còn là hành trình nhìn lại gần một thế kỷ hình ảnh Quốc Tử Giám qua góc nhìn của các họa sỹ, kiến trúc sư, nhiếp ảnh gia và nghệ sỹ thuộc nhiều thế hệ. Qua đó, công chúng không chỉ thường thức nghệ thuật mà còn có thêm những góc nhìn mới về giá trị của Quốc Tử Giám hôm nay.

Chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật trải dài suốt trăm năm về Quốc Tử Giám ảnh 1
Triển lãm giới thiệu tới công chúng hơn 60 tác phẩm của 34 tác giả trong không gian kết hợp hài hòa giữa các mảng tường di sản và hệ kết cấu gỗ cổ kính, đưa người xem vào một hành trình thị giác đa chiều. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại đây, công chúng có cơ hội chiêm ngưỡng từ những bức ảnh tư liệu, ký họa của các kiến trúc sư người Pháp đầu thế kỷ 20 cho đến những bức họa danh tiếng của họa sỹ Bùi Xuân Phái thập niên 80. Đặc biệt, sự góp mặt của các nghệ sỹ đương đại với những sáng tác mới trên chất liệu lụa, sơn mài, sơn khắc, thậm chí là các tác phẩm sắp đặt đa phương tiện từ chất liệu inox và composite, đã tạo nên một cuộc đối thoại đầy thú vị giữa truyền thống và hiện đại.

Theo Giám tuyển-họa sỹ Nguyễn Thế Sơn, nguồn cảm hứng của triển lãm xuất phát từ việc chứng kiến không gian Văn Miếu-Quốc Tử Giám luôn là đề tài bất tận trong sáng tác của các thế hệ nghệ sỹ qua nhiều thời kỳ lịch sử.

Những tác phẩm sớm nhất về di tích này có thể tìm thấy trong các bản ký họa và tranh sơn dầu của các họa sỹ Pháp từ đầu thế kỷ trước. Tiếp nối dòng chảy đó, sau khi Trường Mỹ thuật Đông Dương ra đời, rất nhiều giảng viên và sinh viên thời kỳ đó cũng như các họa sỹ về sau này đã liên tục tìm đến đây để trực họa và khai thác các giá trị thẩm mỹ đặc trưng của kiến trúc, cảnh quan để đưa vào các tác phẩm hội họa, đồ họa độc đáo.

Chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật trải dài suốt trăm năm về Quốc Tử Giám ảnh 2
Chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật trải dài suốt trăm năm về Quốc Tử Giám ảnh 3
Triển lãm như một lát cắt nhỏ khảo sát lại những câu chuyện của nghệ thuật xoay quanh một đối tượng nghệ thuật xuyên suốt qua các giai đoạn lịch sử đó là Quốc Tử Giám. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, triển lãm hình thành trong vòng mấy tháng nay như một sự tập hợp và đối thoại nghệ thuật của các thế hệ hoạ sỹ, nghệ sỹ, kiến trúc sư trong nước và quốc tế đã từng nặng lòng với vẻ đẹp của không gian đặc biệt này.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho rằng để bảo vệ và phát huy giá trị của di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám hôm nay, không gì tốt bằng giải pháp để di tích được sống trong đời sống đương đại.

Theo ông Tú, nghệ thuật chính là một trong những nhịp cầu quan trọng để kết nối công chúng với di sản, giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn và các giá trị văn hóa được lan tỏa bằng ngôn ngữ của cảm xúc và sáng tạo.

Chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật trải dài suốt trăm năm về Quốc Tử Giám ảnh 4
Triển lãm mang đến những cuộc đối thoại nghệ thuật thú vị xoay quanh chủ thể Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong bối cảnh hướng tới cột mốc lịch sử 950 năm thành lập trường Quốc học đầu tiên của dân tộc, triển lãm không chỉ là nhịp cầu lan tỏa tinh thần hiếu học và khát vọng tri thức của người Việt mà còn nỗ lực đưa di sản đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 5/8.

PV
Quốc Tử Giám nghệ thuật

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