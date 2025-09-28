Chuông vàng vọng cổ 2025: “tiếng chuông” nào sẽ vang xa?

(Ngày Nay) -Cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2025 đã đến vòng thi cuối khi 3 thí sinh Thùy Dương, Hà Như và Quan Trí sẽ cạnh tranh danh hiệu quán quân vào tối nay 28/9. Đêm thi hứa hẹn hấp dẫn khi cả 3 được nhận định khá “cân tài cân sức”.

Chưa thấy “bóng dáng” chuông vàng

Ở những mùa giải trước, nếu không xuất hiện những giọng ca đặc biệt, mang đậm dấu ấn riêng thì cũng vẫn có cá nhân đủ nổi bật mà khán giả mộ điệu có thể nhìn ra “bóng dáng” chuông vàng (dù chỉ là thấp thoáng) thì mùa giải năm nay lại khá đồng đều, không ai thực sự nổi trội.

3 thí sinh có mặt ở vòng chung kết xếp hạng là: Lê Thị Hà Như (2006, Vĩnh Long), Vương Quan Trí (2009, An Giang) và Đặng Thị Thùy Dương (1993, TPHCM) nhờ phong độ ổn định, biết lắng nghe và tiếp thu góp ý từ hội đồng giám khảo để hoàn thiện mình.

Ở đêm chung kết xếp hạng, các thí sinh sẽ có 2 phần thi, gồm: diễn trích đoạn cải lương đề tài lịch sử (có sự trợ diễn từ huấn luyện viên và các nghệ sĩ chuyên nghiệp) và ca bài ca cổ bốc thăm ngẫu nhiên.

Ở các vòng thi trước, Hà Như là thí sinh được đánh giá cao nhất khi 2 tuần liên tiếp dẫn đầu và cũng chiến thắng giải Thí sinh được yêu thích nhất ở vòng chung kết 2. Theo huấn luyện viên của Hà Như là NSƯT Võ Minh Lâm thì cô gái 20 tuổi có lợi thế ở giọng ca trong trẻo, vẻ đẹp trong sáng, rất sáng sân khấu nhưng việc chưa có kinh nghiệm diễn xuất cũng khiến Như gặp nhiều khó khăn trong các vai diễn có chiều sâu. Võ Minh Lâm đã chọn cho Như vai diễn khá phù hợp trong trích đoạn Đêm trước ngày hoàng đạo (Võ Tử Uyên) và “chuốt” cho thí sinh từng ánh mắt, từng cái nhấc tay, từng bước đi…

Quan Trí đang nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả khi là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi. Ở tuổi 16, nhiều người kỳ vọng Trí có thể phá kỷ lục “chuông vàng” trẻ tuổi nhất của Võ Minh Lâm (17 tuổi) suốt 20 năm qua. Quan Trí cũng có chất giọng và kỹ thuật ca được đánh giá trưởng thành so với tuổi của mình, tuy nhiên cũng vì tuổi nhỏ mà giọng ca của Quan Trí chưa hoàn thiện, thiếu ổn định và cũng hạn chế trong việc thể hiện nhân vật. Vì thế, NSND Hồ Ngọc Trinh quyết định mạo hiểm để Quan Trí vào một vai trái sở trường trong trích đoạn Khí tiết Trần Bình Trọng (Dương Linh - Huỳnh Minh Nhị). Chị muốn Quan Trí thực sự bứt phá trong hình ảnh một dũng tướng, có thể làm khán giả quên mất mình vẫn chỉ là một cậu bé.

Thùy Dương có thế mạnh ở giọng ca giàu nội lực và kinh nghiệm diễn xuất hơn 2 thí sinh còn lại. Tuy nhiên, theo huấn luyện viên Ngọc Đợi thì đó cũng là hạn chế khi giọng Thùy Dương đôi khi còn thiếu độ ngọt ngào và tình cảm. Thùy Dương cũng đã rất nhạy bén khi đều chọn các vai tính cách phù hợp chất giọng mạnh mẽ cho các phần thi trước đây. Ở đêm thi cuối, cũng là một vai tính cách trong trích đoạn Thượng Dương hoàng hậu (Quốc Khánh) nhưng NSƯT Ngọc Đợi đã hướng Thùy Dương chú trọng khai thác cảm xúc cho vai diễn.

Nhiều người nhận định, cả Hà Như, Quan Trí và Thùy Dương đều có cơ hội giành danh hiệu “chuông vàng”, phụ thuộc vào sự bình tĩnh, tự tin và khả năng xử lý tình huống trên sân khấu.

Đổi mới là chưa đủ

Ra đời từ năm 2006 với tên gọi Ngôi sao vọng cổ truyền hình, đổi lại thành Chuông vàng vọng cổ vào năm 2007, đến nay, cuộc thi đã trở thành thương hiệu nghệ thuật nổi bật của Đài Truyền hình TPHCM, của sân khấu Nam bộ và cả nước. Kỷ niệm mùa giải thứ 20, BTC đổi mới rất nhiều từ hình thức thi đến các hoạt động cộng đồng để tăng tính hấp dẫn, sức lan tỏa cho cuộc thi.

Mùa giải năm nay, đánh dấu sự “chuyển giao thế hệ” khi các thí sinh từng đoạt giải đã quay trở lại với các vai trò quan trọng, như: cố vấn, giám khảo và đặc biệt là huấn luyện viên. Lần đầu tiên, từ vòng tuyển chọn, các thí sinh không thi lẻ mà bắt cặp diễn trích đoạn cải lương. Cũng lần đầu tiên các thí sinh được tổ chức tham gia hoạt động xã hội, gắn kết cộng đồng. Đặc biệt, lần đầu tiên, Gala Chuông vàng vọng cổ 2025 – một chương trình thuần cải lương – được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút hàng nghìn khán giả…

Có thể khẳng định, Ban tổ chức (BTC) đã làm rất tốt trong việc tăng tính kết nối, tạo sự lan tỏa cho cuộc thi nhưng có một yếu tố vẫn nằm ngoài khả năng của BTC, đó là: chất lượng thí sinh. Việc thiếu vắng các giọng ca mang màu sắc riêng đã diễn ra ở nhiều mùa giải và việc liên tục đổi mới công tác tổ chức cũng là một giải pháp để bù đắp.

Tuy nhiên, chưa có mùa giải nào mà thí sinh liên tục mắc lỗi như năm nay. Từ vòng tuyển chọn đến chung kết, gần như mỗi đêm thi đều có thí sinh mắc lỗi nặng, không chỉ rớt nhịp hay chênh phô mà không ít trường hợp quên bài. Đáng tiếc nhất là Tấn Đạt – một thí sinh được dự đoán sẽ tiến sâu nhưng đành ngậm ngùi rời cuộc chơi sớm vì quên tuồng. Một ứng viên nặng ký cho danh hiệu “chuông vàng” khác là Phú Yên đã có một phần thi được đánh giá là “hoàn hảo trừ 1 lỗi” nhưng cũng đủ để anh dừng chân ở vòng chung kết 3…

Và nói như NSND Thanh Nam, nhắc đến cải lương hay bản vọng cổ thì “phải mùi”, đáng tiếc đấy vẫn là điểm thiếu sót lớn nhất của các thí sinh mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, vẫn còn tín hiệu vui là “top 3” Chuông vàng vọng cổ 2025 đều còn trẻ, thậm chí rất trẻ, vẫn còn nhiều thời gian và cơ hội để nâng cao năng lực, phát triển bản thân. Danh hiệu “chuông vàng” chỉ là bước đệm đầu tiên, sau đó tiếng chuông có ngân xa, thí sinh có trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự nỗ lực và hy sinh của chính các bạn. Ngẫm lại, 19 mùa giải đã qua, cũng đâu mấy chuông vàng, chuông bạc còn bám trụ được sàn diễn…