Đại hội XIV của Đảng: Khơi dậy sức mạnh văn hóa, đánh thức tiềm năng di sản

Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố Đà Nẵng bày tỏ nhiều kỳ vọng vào những chủ trương, quyết sách chiến lược của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đặc biệt là các định hướng lớn về phát triển văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển kinh tế bền vững trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa - nền tảng tinh thần, động lực phát triển trong giai đoạn mới
Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày trước Đại hội nhấn mạnh, yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực, đồng thời đặc biệt coi trọng vai trò của văn hóa, con người Việt Nam như một sức mạnh nội sinh mang tính quyết định.
Quan điểm này tiếp tục được khẳng định xuyên suốt trong các Văn kiện Đại hội với nhận thức nhất quán: văn hóa không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực, là nguồn lực trực tiếp cho phát triển kinh tế-xã hội.
Văn hóa không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực, là nguồn lực trực tiếp cho phát triển kinh tế-xã hội. Đồng bào Cơ Tu (xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Đối với Đà Nẵng, nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của xứ Quảng, văn hóa biển đảo cùng hệ thống di sản vật thể và phi vật thể phong phú, định hướng của Đại hội XIV mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc bảo tồn, khai thác và phát huy các giá trị văn hóa, di sản theo hướng bài bản, bền vững, gắn với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, thành phố luôn xác định con người và văn hóa là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực của sự phát triển.
Các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và nhà nước, đặc biệt là những định hướng từ Đại hội XIV, được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra những đột phá về thể chế, cơ chế, chính sách, qua đó mở rộng dư địa để Đà Nẵng phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa và du lịch chất lượng cao, đóng góp ngày càng trực tiếp và hiệu quả vào tăng trưởng kinh tế.
Thạc sỹ Đinh Thị Trang, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng cho rằng, điểm nhấn quan trọng của Đại hội lần này là sự khẳng định rõ nét hơn vai trò của văn hóa trong chiến lược phát triển quốc gia.
Theo bà Đinh Thị Trang, văn hóa không còn là lĩnh vực “đi sau” kinh tế, mà đã được xác định là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh thúc đẩy phát triển. Điều này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đội ngũ văn nghệ sỹ, bởi đó không chỉ là sự ghi nhận về vai trò của văn hóa, nghệ thuật, mà còn là nguồn động viên, khích lệ sáng tạo trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới dựa nhiều hơn vào tri thức, sáng tạo và bản sắc.
Đà Nẵng có lợi thế là một đô thị trẻ, năng động, có khả năng tiếp thu nhanh các xu hướng nghệ thuật đương đại, đồng thời vẫn lưu giữ được những lớp trầm tích văn hóa đặc sắc. Tuy nhiên, để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển, Đà Nẵng cần có sự đầu tư tương xứng về cơ chế, nguồn lực và môi trường sáng tạo, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp văn hóa.
Bà Đinh Thị Trang kỳ vọng, sau Đại hội XIV sẽ có thêm những chính sách cụ thể, thiết thực nhằm phát triển công nghiệp văn hóa, tạo điều kiện để văn nghệ sỹ sáng tạo các tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phản ánh sinh động đời sống, con người Đà Nẵng trong quá trình hội nhập và phát triển.
Phát triển du lịch gắn với bào tồn văn hóa
Không chỉ giới văn nghệ sỹ, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Đà Nẵng, cũng đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV.
Trong bối cảnh ngành Du lịch đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19 và chuyển sang giai đoạn phát triển theo chiều sâu, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng, việc khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, di sản được xem là “chìa khóa” để tạo khác biệt và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.
Ông Nguyễn Sơn Thủy, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Visit Indochina (Đà Nẵng) bày tỏ kỳ vọng Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật và môi trường pháp lý theo hướng ổn định, minh bạch, thuận lợi và công bằng hơn cho mọi thành phần kinh tế.
Đây được coi là nền tảng quan trọng để ngành Du lịch Việt Nam nói chung, du lịch Đà Nẵng nói riêng phục hồi mạnh mẽ, phát triển bền vững và nâng tầm thương hiệu điểm đến quốc gia.
Theo ông Nguyễn Sơn Thủy, cộng đồng doanh nghiệp mong Đại hội XIV sẽ đề ra những định hướng chiến lược mang tính đột phá, tiếp tục khẳng định khu vực kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của tăng trưởng.
Riêng ngành Du lịch cần có các chính sách dài hạn, nhất quán nhằm phát triển bền vững, nâng cao chất lượng điểm đến, đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, hàng không, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy liên kết vùng và mở rộng thị trường quốc tế.
“Khi doanh nghiệp được trao niềm tin, được tiếp sức bằng các cơ chế, chính sách phù hợp và được pháp luật bảo vệ, du lịch Việt Nam không chỉ phục hồi mà còn có thể bứt phá, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng GDP và quảng bá hình ảnh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới,” ông Nguyễn Sơn Thủy nhận định.
Nhiều doanh nghiệp du lịch tại thành phố cũng cho rằng, tinh thần của Đại hội XIV và phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm đã “chạm” đúng mong mỏi của cộng đồng doanh nghiệp. Nếu có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, di sản không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành tài sản kinh tế bền vững.
Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước, trong đó đặt ra yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển con người toàn diện và gắn kết chặt chẽ văn hóa với phát triển kinh tế-xã hội. Đây được xem là kim chỉ nam quan trọng để Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.
Theo các chuyên gia, với lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng, nguồn nhân lực và sự năng động trong tư duy quản lý, Đà Nẵng có đủ điều kiện để trở thành trung tâm văn hóa-du lịch chất lượng cao của cả nước và khu vực. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trong công tác quy hoạch, đầu tư cho văn hóa, bảo tồn di sản, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp cùng tham gia, cùng hưởng lợi.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mà còn là nguồn động viên, cổ vũ to lớn đối với Đà Nẵng trên hành trình phát triển.
Từ những định hướng chiến lược của Đại hội, chính quyền và nhân dân thành phố kỳ vọng sẽ có thêm niềm tin, động lực và cơ sở vững chắc để xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, nơi văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh cho phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.
