Đại hội XIV của Đảng: Khơi dậy sức mạnh văn hóa, đánh thức tiềm năng di sản

Học sinh mầm non, tiểu học Hà Nội không đến trường học khi nhiệt độ dưới 10°C (Ngày Nay) - Trường hợp cha mẹ học sinh vì lý do bất khả kháng, không có điều kiện trông con tại nhà, nhà trường cần phối hợp với phụ huynh triển khai phương án đón và quản lý học sinh tại trường bảo đảm an toàn.

Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV (Ngày Nay) - Nhân dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi với báo chí về những kết quả đã đạt được của ngành Tài chính trong nhiệm kỳ vừa qua và những nhiệm vụ, giải pháp của ngành trong giai đoạn tới.

U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Xốc lại tinh thần! (Ngày Nay) - Thất bại không xóa đi hành trình ấn tượng của U23 Việt Nam ở đấu trường châu lục. Ngược lại, thất bại giúp các cầu thủ trẻ có thêm nhiều bài học quý báu để trưởng thành, mạnh mẽ hơn trong tương lai.

YouTube gia nhập cuộc đua tạo phiên bản AI cá nhân (Ngày Nay) - Ngày 21/1, YouTube đã công bố kế hoạch ra mắt tính năng cho phép người dùng tạo ra các phiên bản kỹ thuật số dựa trên hình ảnh cá nhân. Động thái này được xem là lời hồi đáp từ nền tảng thuộc sở hữu của Google đối với tính năng Cameo trên Sora, một ứng dụng tạo video đình đám của OpenAI.

"Góc khuất" sau ánh hoàng kim (Ngày Nay) - Đánh dấu tròn một năm ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng trên cương vị tổng thống thứ 47 của Mỹ, Nhà Trắng mô tả 365 ngày qua là “thời kỳ chuyển đổi chưa từng có trong lịch sử” để tái thiết “thời đại hoàng kim” cho nước Mỹ với hàng trăm thành tựu được chính quyền Tổng thống Trump liệt kê.

Huy động những trang thiết bị y tế hiện đại nhất để phục vụ Đại hội XIV của Đảng (Ngày Nay) - Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, một khu vực hồi sức tích cực hiện đại được thiết lập để phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Happy Tết 2026: Đánh thức không gian Tết Việt giữa lòng Hoàng thành Thăng Long (Ngày Nay) - Chiều 21/1, Sở Du lịch Hà Nội thông tin về chương trình Happy Tết năm 2026 với chủ đề “Tết là hạnh phúc”. Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 10/2/2026 (tức từ ngày 19 đến 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (số 19C Hoàng Diệu, phường Ba Đình, Hà Nội).

Việt Nam ủng hộ cải tổ thực chất Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Ngày Nay) - Việt Nam cam kết thúc đẩy cải tổ Hội đồng Bảo an nhằm nâng cao hiệu quả, đa dạng thành viên và thúc đẩy vai trò trung tâm của Liên hợp quốc.

Bộ Y tế ban hành phác đồ kết hợp y học cổ truyền và hiện đại cho 16 bệnh phổ biến (Ngày Nay) - Bộ Y tế đã ban hành 16 bài hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Đây là căn cứ để các cơ sở y tế trên toàn quốc xây dựng hướng dẫn chẩn đoán bệnh y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền và hiện đại tại đơn vị.