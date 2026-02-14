Đề nghị UNESCO ghi danh "Khối tài liệu lưu trữ về Đông Dương"

(Ngày Nay) - Tại Văn bản số 1444/VPCP-KGVX, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đồng ý gửi hồ sơ khoa học di sản tư liệu “Khối tài liệu lưu trữ về Đông Dương bảo quản tại Pháp và Việt Nam (1862 - 1954)” đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh mục di sản tư liệu thế giới.
Ảnh minh họa: luutru.gov.vn

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện các thủ tục cần thiết để phối hợp với phía Pháp gửi hồ sơ khoa học di sản tư liệu "Khối tài liệu lưu trữ về Đông Dương bảo quản tại Pháp và Việt Nam (1862 - 1954)" tới Trung tâm Di sản thế giới UNESCO theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa và Hướng dẫn của UNESCO; trong đó, bảo đảm tuân thủ các điều ước, cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, nội dung quy định tại Ý định thư đã ký kết giữa Bộ Nội vụ (Việt Nam) và Bộ Văn hóa (Pháp) và quy định của pháp luật có liên quan.

Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì, phối hợp hỗ trợ Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan trong việc triển khai các biện pháp cần thiết nhằm tạo đồng thuận của quốc tế ủng hộ cho việc UNESCO ghi danh "Khối tài liệu lưu trữ về Đông Dương bảo quản tại Pháp và Việt Nam (1862 - 1954)" là Di sản tư liệu thế giới; chú trọng phát huy vị trí, vai trò của Việt Nam trong các cơ chế điều hành của UNESCO.

Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với phía Pháp trong việc hoàn thiện hồ sơ đề cử và bám sát tiến độ đề cử hồ sơ khoa học về di sản tư liệu nói trên, lưu ý bảo đảm nội dung hồ sơ tuân thủ đúng quy định của pháp luật về an ninh, chủ quyền quốc gia và các quy định của pháp luật về di sản văn hóa, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước, tiếp cận thông tin và pháp luật khác có liên quan.

* Theo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, khối tài liệu thời kỳ thuộc Pháp (1858 - 1954) có một phần đang được lưu trữ tại Việt Nam và một phần lưu trữ tại Pháp.

Những tài liệu thời kỳ thuộc Pháp (1858 - 1954) được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, II và IV. Tổng khối lượng lên đến 9.000 m giá, bao gồm 84 phông tài liệu. Phần còn lại được bảo quản tại Lưu trữ quốc gia Hải ngoại Pháp ở Aix-en-Provence, theo điều khoản trong Thỏa thuận ký kết năm 1950 giữa Cao ủy Pháp Léon Pignon và Bảo Đại.

Khối tài liệu gồm các tài liệu hành chính của các cơ quan cấp Đông Dương, cấp kỳ (Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ), cấp tỉnh; khối tài liệu kỹ thuật (xây dựng cơ bản) gồm gần 150 công trình kiến trúc như các dinh thự trụ sở làm việc, bệnh viện, trường học, công trình thủy lợi, công trình giao thông trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam; hơn 20.000 bản đồ của Sở Địa dư Đông Dương, bản đồ hành chính các tỉnh…

Ba di sản tư liệu thế giới đã được UNESCO công nhận trước đó gồm có Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn, Bia Tiến sĩ Văn Miếu.

