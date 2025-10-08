Hơn 100 cặp đôi Việt - Nhật hội tụ trong sự kiện tôn vinh tình yêu tại Yokohama

(Ngày Nay) - Vào ngày 12/10, sự kiện “Tình yêu không biên giới” sẽ diễn ra tại Hội trường Kannai, thành phố Yokohama, Nhật Bản. Sự kiện là hành trình mang sự giao thoa văn hóa và gắn kết tình yêu đôi lứa thiêng liêng, hạnh phúc giữa các cặp đôi của hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản.

“Tình yêu không biên giới” là chương trình do Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA) tổ chức. Các đơn vị phối hợp là Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản (VUAJ), Hiệp hội văn hoá nghệ thuật truyền thống tại Nhật Bản (BETORAKU) và Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (VAA). Với sự tham gia trực tiếp trong công tác thực hiện và truyền thông của các đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kết nối giao thương Việt Nam - Nhật Bản như: Motiti Group, Koi media, Honto TV,... sự kiện hứa hẹn thu hút sự tham gia đông đảo của cộng đồng Việt - Nhật.

Điểm nhấn của sự kiện nằm ở nhiều hoạt động phong phú như cuộc thi ảnh “Nắm tay nhau đi khắp thế gian” được tổ chức trên nền tảng trực tuyến. Bên cạnh đó, nằm trong tuyến sự kiện chính có lễ rước nến thắp lửa tình yêu, chiến dịch “100 lời chúc Nhật - Việt”, lễ vinh danh “Tình yêu xuyên biên giới” và các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, trình diễn trang phục cưới truyền thống của hai dân tộc.

Sự kiện chính thức sẽ mở cửa từ 12:00 ngày 12/10 để các cặp đôi và gia đình đến đăng ký tham gia. Tất cả những người tham gia được khuyến khích mặc trang phục truyền thống của đất nước mình. Trong trường hợp cần hỗ trợ, quan khách có thể liên lạc Ban tổ chức để nhận tài trợ trang phục miễn phí. Các cặp đôi tham gia biểu diễn tại sự kiện sẽ được Ban tổ chức bố trí trang điểm, làm tóc miễn phí và tài trợ cơm trưa trong ngày. Ngoài ra, cơ hội nhận được nhiều giải thưởng giá trị còn được dành cho các các cặp đôi với danh hiệu: “Cặp đôi sống lâu nhất”, “Cặp đôi có nhiều con nhất”, “Câu chuyện tình yêu truyền cảm hứng nhất”, “Cặp đôi có sự kết hợp văn hóa độc đáo nhất”, “Cặp đôi có dấu ấn tích cực trong phát triển văn hóa Việt Nhật”.

“Tình yêu không biên giới” mở cửa miễn phí, chào đón tất cả cộng đồng tham dự, đồng thời Ban tổ chức chương trình kêu gọi sự chung tay của các cặp đôi, tình nguyện viên và những tấm lòng hảo tâm để ngày hội được tổ chức trọn vẹn và ý nghĩa.