Hơn 100 cặp đôi Việt - Nhật hội tụ trong sự kiện tôn vinh tình yêu tại Yokohama

Trương Thư In bài viết
(Ngày Nay) - Vào ngày 12/10, sự kiện “Tình yêu không biên giới” sẽ diễn ra tại Hội trường Kannai, thành phố Yokohama, Nhật Bản. Sự kiện là hành trình mang sự giao thoa văn hóa và gắn kết tình yêu đôi lứa thiêng liêng, hạnh phúc giữa các cặp đôi của hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản.
Hơn 100 cặp đôi Việt - Nhật hội tụ trong sự kiện tôn vinh tình yêu tại Yokohama

“Tình yêu không biên giới” là chương trình do Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA) tổ chức. Các đơn vị phối hợp là Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản (VUAJ), Hiệp hội văn hoá nghệ thuật truyền thống tại Nhật Bản (BETORAKU) và Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (VAA). Với sự tham gia trực tiếp trong công tác thực hiện và truyền thông của các đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kết nối giao thương Việt Nam - Nhật Bản như: Motiti Group, Koi media, Honto TV,... sự kiện hứa hẹn thu hút sự tham gia đông đảo của cộng đồng Việt - Nhật.

Hơn 100 cặp đôi Việt - Nhật hội tụ trong sự kiện tôn vinh tình yêu tại Yokohama ảnh 1

Logo chính thức của sự kiện “Tình yêu không biên giới”.
Hơn 100 cặp đôi Việt - Nhật hội tụ trong sự kiện tôn vinh tình yêu tại Yokohama ảnh 2

Hội trường Kannai ở thành phố Yokohama, Nhật Bản là nơi diễn ra sự kiện.

Điểm nhấn của sự kiện nằm ở nhiều hoạt động phong phú như cuộc thi ảnh “Nắm tay nhau đi khắp thế gian” được tổ chức trên nền tảng trực tuyến. Bên cạnh đó, nằm trong tuyến sự kiện chính có lễ rước nến thắp lửa tình yêu, chiến dịch “100 lời chúc Nhật - Việt”, lễ vinh danh “Tình yêu xuyên biên giới” và các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, trình diễn trang phục cưới truyền thống của hai dân tộc.

Hơn 100 cặp đôi Việt - Nhật hội tụ trong sự kiện tôn vinh tình yêu tại Yokohama ảnh 3

Hình ảnh các cặp đôi tham gia cuộc thi ảnh “Nắm tay nhau đi khắp thế gian”
Hơn 100 cặp đôi Việt - Nhật hội tụ trong sự kiện tôn vinh tình yêu tại Yokohama ảnh 4

Hình ảnh gia đình anh Lê Quang Nam Long và chị Minami Haruna trong cuộc thi ảnh.

Sự kiện chính thức sẽ mở cửa từ 12:00 ngày 12/10 để các cặp đôi và gia đình đến đăng ký tham gia. Tất cả những người tham gia được khuyến khích mặc trang phục truyền thống của đất nước mình. Trong trường hợp cần hỗ trợ, quan khách có thể liên lạc Ban tổ chức để nhận tài trợ trang phục miễn phí. Các cặp đôi tham gia biểu diễn tại sự kiện sẽ được Ban tổ chức bố trí trang điểm, làm tóc miễn phí và tài trợ cơm trưa trong ngày. Ngoài ra, cơ hội nhận được nhiều giải thưởng giá trị còn được dành cho các các cặp đôi với danh hiệu: “Cặp đôi sống lâu nhất”, “Cặp đôi có nhiều con nhất”, “Câu chuyện tình yêu truyền cảm hứng nhất”, “Cặp đôi có sự kết hợp văn hóa độc đáo nhất”, “Cặp đôi có dấu ấn tích cực trong phát triển văn hóa Việt Nhật”.

“Tình yêu không biên giới” mở cửa miễn phí, chào đón tất cả cộng đồng tham dự, đồng thời Ban tổ chức chương trình kêu gọi sự chung tay của các cặp đôi, tình nguyện viên và những tấm lòng hảo tâm để ngày hội được tổ chức trọn vẹn và ý nghĩa.

Trương Thư
Văn hoá Việt - Nhật cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản Nhật Bản

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản
(Ngày Nay) - Ngày 7/10, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Công điện số 190/CĐ-TTg yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản, ổn định thị trường.
Khởi tranh giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025
Khởi tranh giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025
(Ngày Nay) - Tối 7/10, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã diễn ra trận đấu cuối trong ngày khởi tranh giai đoạn 2 Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2025 giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng nội dung nam.
Facebook, Instagram và TikTok vướng vòng lao lý tại Italy
Facebook, Instagram và TikTok vướng vòng lao lý tại Italy
(Ngày Nay) - Một nhóm các gia đình trong Phong trào Phụ huynh Italy (MOIGE) vừa đệ đơn kiện lên Tòa án Milan, cáo buộc các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram và TikTok không đảm bảo thực thi quy định giới hạn độ tuổi và sử dụng các tính năng gây nghiện làm tổn hại sức khỏe tâm thần của trẻ em.
Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế thường niên tại Nhật Bản
Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế thường niên tại Nhật Bản
(Ngày Nay) - Ngày 17/10 tại Tokyo (Nhật Bản), Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam sẽ phối hợp cùng Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản tổ chức Hội nghị quốc tế “Công nghiệp văn hóa – Động lực chiến lược trong phát triển bền vững”. Đây là sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy đối thoại quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn di sản và chuyển đổi sáng tạo trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Phối cảnh cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội sau khi hoàn thiện.
Khởi công xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội
(Ngày Nay) - Dự án Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2 đặt tại phường Dương Nội, quy mô khối nhà chính từ 2 đến 8 tầng nổi, 1 tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng 6.355m2, tổng mức đầu tư khoảng 748 tỷ đồng.