"Huyền tích dân gian" của Tiktoker triệu view

(Ngày Nay) -Phạm Thị Thủy Tiên (sinh năm 1990), chủ nhân kênh TikTok "Vẽ kể chuyện" với hơn 1,1 triệu người theo dõi, vừa ấn hành bộ sách tô màu “ Huyền tích dân gian ”. Đây là dự án kết hợp giữa nghiên cứu văn hóa, kể chuyện và vẽ minh họa, độc giả vừa đọc sách vừa tự tô màu, tạo ra những trải nghiệm tương tác thú vị.

Từ những clip vẽ tranh về các nhân vật lịch sử hoặc văn hóa dân gian trên kênh TikTok Vẽ kể chuyện, sau hơn hai năm nghiên cứu và sáng tạo, bộ sách đầu tay Huyền tích dân gian do Nhà xuất bản Lao động và SkyBooks xuất bản như là cách nâng tầm sản phẩm giải trí.

Cô gái khoa văn mê vẽ

Điểm cuốn hút của bộ sách Huyền tích dân gian đến từ sự giao hòa giữa văn hóa - lịch sử và yếu tố sáng tạo nghệ thuật. Người đọc không chỉ thưởng thức câu chuyện, mà còn được tự mình “tô lại” quá khứ qua màu sắc, để hiện tại chạm vào truyền thống trong từng đường cọ.

Những phần lời bàn súc tích sau mỗi bức tranh mở ra kiến thức về truyền thuyết, tín ngưỡng và đời sống tinh thần của người Việt Nam. Với học sinh, đây là cách học tự nhiên, sinh động; còn với phụ huynh, đây là cơ hội cùng con khám phá, kể chuyện và lưu giữ những huyền thoại xưa bằng hình thức thú vị, đầy cảm xúc.

Quá trình nghiên cứu của Thủy Tiên rất công phu. Với những giai đoạn lịch sử hiếm tài liệu, cô phải lần tìm nhiều nguồn, so sánh tư liệu và tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực để tái hiện phục trang, thần thái hoặc màu sắc, bối cảnh. Sự đầu tư cẩn trọng này làm cho những clip của Thủy Tiên mất nhiều thời gian hơn để sản xuất, tuy nhiên đó cũng là một điểm cộng lớn, khiến các sản phẩm được khán giả đón nhận.

Tốt nghiệp ngành văn học của Đại học KHXH&NV TPHCM, Thủy Tiên làm nhiều việc như thu âm sách nói, biên tập viên... Cơ duyên đến với văn hóa, lịch sử khá tình cờ. Sau khi làm video về Nam Phương hoàng hậu, bỗng nhiên nhận được sự yêu thích từ đông đảo người xem.

Cơ duyên này đã giúp kênh TikTok cá nhân nhận được nhiều sự quan tâm và theo dõi. Thủy Tiên tiếp tục đưa những câu chuyện của mình đến với người xem thông qua những nét vẽ sống động. Ban đầu, những câu chuyện đa phần về các nhân vật lịch sử, thâm cung bí sử…, dần dần mở rộng thêm các nội dung về văn hóa dân gian, các câu chuyện huyền ảo được truyền miệng qua các thế hệ.

Không chỉ dừng lại ở lan tỏa tri thức, tác phẩm của Thủy Tiên còn khơi dậy tình yêu lịch sử trong học sinh, sinh viên. Qua đó các bạn trẻ kết nối những câu chuyện nhân văn và góp phần hỗ trợ các mảnh đời khó khăn. Chính sự chỉn chu, tâm huyết và tinh thần cầu thị đã giúp cô trở thành một trong những gương mặt sáng tạo nội dung đáng chú ý hiện nay.

Mong muốn tác phẩm đủ độ chín

“Con tôi luôn mơ ước làm được cái gì đó đủ chín chắn để lại cho cuộc đời. Bộ sách này chính là ước mơ từ rất lâu mà nay mới thực hiện được. Hạnh phúc thật sự của cha mẹ là khi thấy bộ sách của con gái có thể mang lại lợi ích, giá trị cho nhiều người đọc” - ông Phạm Đình Tường, cha của Thủy Tiên, tự hào chia sẻ.

Tuy ở xa, nhưng gia đình của Thủy Tiên vẫn luôn dõi theo sức khỏe, vốn không tốt của con gái, vẫn luôn ủng hộ, động viên Thủy Tiên thực hiện hoài bão của mình.

Nói về quá trình sáng tạo nên ấn bản đầu tay, Thủy Tiên chia sẻ khó khăn lớn nhất là về mặt thời gian, bởi vì chị muốn đem tất cả những tâm huyết vào sản phẩm. “Tôi phải tìm rất nhiều tư liệu, vì muốn tác phẩm phải đủ độ chín muồi, không muốn xuất bản cho có” - Thủy Tiên chia sẻ.

Mặc dù đặt để nhiều tâm huyết, nhưng Thủy Tiên lại không quá mưu cầu quá về sự thành công. Cô khẳng định: “Tôi không hề muốn bộ sách này sẽ nổi tiếng rầm rộ. Tôi chỉ mong nó được ra đời một cách nhẹ nhàng và không có tranh cãi gì, chỉ mong nó được sống một cách bền bỉ, bởi vì tôi tin giá trị thì cần có thời gian để trả lời”.

Tiến sĩ Hà Thanh Vân nhận định về Huyền tích dân gian: “Trong tiếp cận lịch sử hiện nay, các chuyên gia khuyến khích thêm một hướng đi mới, song song với cách nghiên cứu theo lối hàn lâm, đó là thông qua các lời, để dễ dàng tiếp cận rộng rãi đến công chúng. Thủy Tiên đã có một trực giác tốt khi chọn đúng con đường kể chuyện để đem lịch sử và văn hóa dân gian đến với đại chúng”.

Từ một cô gái văn khoa yêu thích vẽ, Thủy Tiên đã tìm được con đường riêng để kể lại lịch sử và văn hóa dân gian. Hành trình này không chỉ là câu chuyện về nỗ lực sáng tạo, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu văn hóa dân tộc trong thời đại số. Ở đây, lịch sử không còn khô khan, xa cách, mà trở nên gần gũi, sống động qua từng lời kể, từng vệt màu.