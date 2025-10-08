"Huyền tích dân gian" của Tiktoker triệu view

Thanh Phong - Huỳnh Tiến In bài viết
(Ngày Nay) -Phạm Thị Thủy Tiên (sinh năm 1990), chủ nhân kênh TikTok "Vẽ kể chuyện" với hơn 1,1 triệu người theo dõi, vừa ấn hành bộ sách tô màu “ Huyền tích dân gian ”. Đây là dự án kết hợp giữa nghiên cứu văn hóa, kể chuyện và vẽ minh họa, độc giả vừa đọc sách vừa tự tô màu, tạo ra những trải nghiệm tương tác thú vị.
Bộ sách “Huyền tích dân gian” gồm hai tập “Huyền sử Việt” và “Dân gian kỳ truyện”
Bộ sách “Huyền tích dân gian” gồm hai tập “Huyền sử Việt” và “Dân gian kỳ truyện”

Từ những clip vẽ tranh về các nhân vật lịch sử hoặc văn hóa dân gian trên kênh TikTok Vẽ kể chuyện, sau hơn hai năm nghiên cứu và sáng tạo, bộ sách đầu tay Huyền tích dân gian do Nhà xuất bản Lao động và SkyBooks xuất bản như là cách nâng tầm sản phẩm giải trí.

Cô gái khoa văn mê vẽ

Điểm cuốn hút của bộ sách Huyền tích dân gian đến từ sự giao hòa giữa văn hóa - lịch sử và yếu tố sáng tạo nghệ thuật. Người đọc không chỉ thưởng thức câu chuyện, mà còn được tự mình “tô lại” quá khứ qua màu sắc, để hiện tại chạm vào truyền thống trong từng đường cọ.

Những phần lời bàn súc tích sau mỗi bức tranh mở ra kiến thức về truyền thuyết, tín ngưỡng và đời sống tinh thần của người Việt Nam. Với học sinh, đây là cách học tự nhiên, sinh động; còn với phụ huynh, đây là cơ hội cùng con khám phá, kể chuyện và lưu giữ những huyền thoại xưa bằng hình thức thú vị, đầy cảm xúc.

"Huyền tích dân gian" của Tiktoker triệu view ảnh 1

Cô gái khoa văn mê vẽ Phạm Thị Thủy Tiên quê ở Đồng Nai

Quá trình nghiên cứu của Thủy Tiên rất công phu. Với những giai đoạn lịch sử hiếm tài liệu, cô phải lần tìm nhiều nguồn, so sánh tư liệu và tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực để tái hiện phục trang, thần thái hoặc màu sắc, bối cảnh. Sự đầu tư cẩn trọng này làm cho những clip của Thủy Tiên mất nhiều thời gian hơn để sản xuất, tuy nhiên đó cũng là một điểm cộng lớn, khiến các sản phẩm được khán giả đón nhận.

Tốt nghiệp ngành văn học của Đại học KHXH&NV TPHCM, Thủy Tiên làm nhiều việc như thu âm sách nói, biên tập viên... Cơ duyên đến với văn hóa, lịch sử khá tình cờ. Sau khi làm video về Nam Phương hoàng hậu, bỗng nhiên nhận được sự yêu thích từ đông đảo người xem.

Cơ duyên này đã giúp kênh TikTok cá nhân nhận được nhiều sự quan tâm và theo dõi. Thủy Tiên tiếp tục đưa những câu chuyện của mình đến với người xem thông qua những nét vẽ sống động. Ban đầu, những câu chuyện đa phần về các nhân vật lịch sử, thâm cung bí sử…, dần dần mở rộng thêm các nội dung về văn hóa dân gian, các câu chuyện huyền ảo được truyền miệng qua các thế hệ.

"Huyền tích dân gian" của Tiktoker triệu view ảnh 2

Cha mẹ Thủy Tiên luôn hết mình ủng hộ và dành trọn niềm tin vào con gái. Ảnh: Huỳnh Tiến

Không chỉ dừng lại ở lan tỏa tri thức, tác phẩm của Thủy Tiên còn khơi dậy tình yêu lịch sử trong học sinh, sinh viên. Qua đó các bạn trẻ kết nối những câu chuyện nhân văn và góp phần hỗ trợ các mảnh đời khó khăn. Chính sự chỉn chu, tâm huyết và tinh thần cầu thị đã giúp cô trở thành một trong những gương mặt sáng tạo nội dung đáng chú ý hiện nay.

Mong muốn tác phẩm đủ độ chín

“Con tôi luôn mơ ước làm được cái gì đó đủ chín chắn để lại cho cuộc đời. Bộ sách này chính là ước mơ từ rất lâu mà nay mới thực hiện được. Hạnh phúc thật sự của cha mẹ là khi thấy bộ sách của con gái có thể mang lại lợi ích, giá trị cho nhiều người đọc” - ông Phạm Đình Tường, cha của Thủy Tiên, tự hào chia sẻ.

Tuy ở xa, nhưng gia đình của Thủy Tiên vẫn luôn dõi theo sức khỏe, vốn không tốt của con gái, vẫn luôn ủng hộ, động viên Thủy Tiên thực hiện hoài bão của mình.

Nói về quá trình sáng tạo nên ấn bản đầu tay, Thủy Tiên chia sẻ khó khăn lớn nhất là về mặt thời gian, bởi vì chị muốn đem tất cả những tâm huyết vào sản phẩm. “Tôi phải tìm rất nhiều tư liệu, vì muốn tác phẩm phải đủ độ chín muồi, không muốn xuất bản cho có” - Thủy Tiên chia sẻ.

Mặc dù đặt để nhiều tâm huyết, nhưng Thủy Tiên lại không quá mưu cầu quá về sự thành công. Cô khẳng định: “Tôi không hề muốn bộ sách này sẽ nổi tiếng rầm rộ. Tôi chỉ mong nó được ra đời một cách nhẹ nhàng và không có tranh cãi gì, chỉ mong nó được sống một cách bền bỉ, bởi vì tôi tin giá trị thì cần có thời gian để trả lời”.

"Huyền tích dân gian" của Tiktoker triệu view ảnh 3
Vừa đọc sách vừa tô màu với "Huyền tích dân gian"

Tiến sĩ Hà Thanh Vân nhận định về Huyền tích dân gian: “Trong tiếp cận lịch sử hiện nay, các chuyên gia khuyến khích thêm một hướng đi mới, song song với cách nghiên cứu theo lối hàn lâm, đó là thông qua các lời, để dễ dàng tiếp cận rộng rãi đến công chúng. Thủy Tiên đã có một trực giác tốt khi chọn đúng con đường kể chuyện để đem lịch sử và văn hóa dân gian đến với đại chúng”.

Từ một cô gái văn khoa yêu thích vẽ, Thủy Tiên đã tìm được con đường riêng để kể lại lịch sử và văn hóa dân gian. Hành trình này không chỉ là câu chuyện về nỗ lực sáng tạo, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu văn hóa dân tộc trong thời đại số. Ở đây, lịch sử không còn khô khan, xa cách, mà trở nên gần gũi, sống động qua từng lời kể, từng vệt màu.

Thanh Phong - Huỳnh Tiến
Huyền tích dân gian

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản
(Ngày Nay) - Ngày 7/10, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Công điện số 190/CĐ-TTg yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản, ổn định thị trường.
Khởi tranh giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025
Khởi tranh giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025
(Ngày Nay) - Tối 7/10, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã diễn ra trận đấu cuối trong ngày khởi tranh giai đoạn 2 Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2025 giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng nội dung nam.
Facebook, Instagram và TikTok vướng vòng lao lý tại Italy
Facebook, Instagram và TikTok vướng vòng lao lý tại Italy
(Ngày Nay) - Một nhóm các gia đình trong Phong trào Phụ huynh Italy (MOIGE) vừa đệ đơn kiện lên Tòa án Milan, cáo buộc các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram và TikTok không đảm bảo thực thi quy định giới hạn độ tuổi và sử dụng các tính năng gây nghiện làm tổn hại sức khỏe tâm thần của trẻ em.
Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế thường niên tại Nhật Bản
Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế thường niên tại Nhật Bản
(Ngày Nay) - Ngày 17/10 tại Tokyo (Nhật Bản), Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam sẽ phối hợp cùng Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản tổ chức Hội nghị quốc tế “Công nghiệp văn hóa – Động lực chiến lược trong phát triển bền vững”. Đây là sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy đối thoại quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn di sản và chuyển đổi sáng tạo trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Phối cảnh cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội sau khi hoàn thiện.
Khởi công xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội
(Ngày Nay) - Dự án Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2 đặt tại phường Dương Nội, quy mô khối nhà chính từ 2 đến 8 tầng nổi, 1 tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng 6.355m2, tổng mức đầu tư khoảng 748 tỷ đồng.