Kêu gọi sáng tác sách tranh thiếu nhi về tự do lựa chọn nghề nghiệp

Sáng kiến do The Initiative of Children’s Book Creative Content (ICBC) khởi xướng, với sự đồng hành của ECUE-VGEM và Nhà xuất bản Kim Đồng, cùng hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ Investing in Women – một sáng kiến của Chính phủ Australia.

Chương trình kêu gọi sáng tác sách tranh thiếu nhi nhằm tạo nhiều nội dung phong phú về quyền tự do khám phá và lựa chọn nghề nghiệp – một chủ đề còn nhiều khoảng trống trong hệ sinh thái xuất bản và giáo dục hiện nay.

Trong bối cảnh định kiến giới vẫn còn ảnh hưởng sâu sắc đến định hướng nghề nghiệp của trẻ em, chương trình mong muốn lan toả những câu chuyện sáng tạo, truyền cảm hứng và góp phần xây dựng môi trường giáo dục bình đẳng thông qua sách thiếu nhi.

Chương trình chào đón mọi công dân Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, có thể tham gia cá nhân hoặc theo nhóm. Các ý tưởng xuất sắc sẽ có cơ hội phát triển thành bản thảo và xuất bản cùng Nhà xuất bản Kim Đồng.

Bên cạnh hoạt động kêu gọi sáng tác, hai workshop cộng đồng cũng sẽ được tổ chức tại Hà Nội nhằm kết nối và lan toả thông điệp của chương trình.

Workshop 1 – “Sự đa dạng của nghề nghiệp qua lăng kính sách thiếu nhi” sẽ diễn ra ngày 27/4/2025, tập trung trao đổi về vai trò của sách tranh trong việc định hình nhận thức nghề nghiệp cho trẻ.

Workshop 2 – “Ghép mảnh những ước mơ thơ ấu” vào ngày 10/5/2025, là không gian sáng tạo dành cho người trẻ, sử dụng phương pháp cắt dán (collage) để kể lại hành trình nghề nghiệp cá nhân và tìm cảm hứng sáng tác.

Hạn chót nộp ý tưởng là ngày 18/5/2025. Những tác phẩm được lựa chọn sẽ được công bố và trưng bày tại sự kiện showcase “Gặp tôi trong tương lai” từ ngày 29/6 đến 6/7/2025.