Meta nâng độ tuổi người dùng tối thiểu tại Indonesia

(Ngày Nay) - Ngày 10/4, Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia cho biết tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ đã chính thức tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ trẻ em theo Quy định của chính phủ về quản trị hệ thống điện tử trong bảo vệ trẻ em. Trong khi đó, các cơ quan chức năng Indonesia đang tăng cường biện pháp chế tài đối với những nền tảng số chưa đáp ứng quy định.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Truyền thông và Kỹ thuật số Meutya Hafid nhận định việc Meta tuân thủ quy định là minh chứng cho thấy thực thi chính sách có thể góp phần bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Bà Meutya hoan nghênh Meta, đơn vị chủ quản các nền tảng Instagram, Facebook và Threads, vì đã chủ động điều chỉnh các tính năng và dịch vụ để phù hợp với luật pháp Indonesia. Cụ thể, tập đoàn này đã thiết lập độ tuổi tối thiểu 16 tuổi trên toàn bộ các nền tảng và cập nhật các chính sách cộng đồng liên quan. Động thái này đã được Meta thông báo chính thức thông qua các đại diện pháp lý và ban lãnh đạo phụ trách chính sách công khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo Bộ trưởng Meutya, kết quả xác minh cho thấy đây không chỉ là điều chỉnh mang tính kỹ thuật mà còn thể hiện cam kết của nền tảng trong việc bảo vệ trẻ em và tuân thủ luật pháp sở tại. Chính phủ Indonesia kỳ vọng bước đi này sẽ góp phần giảm tỷ lệ trẻ em tiếp xúc với nội dung độc hại trên không gian mạng. Mặc dù vậy, giới chức Indonesia khẳng định sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động của nền tảng này thông qua các đợt đánh giá định kỳ.

Cùng với đó, Chính phủ Indonesia cũng đang áp dụng biện pháp cứng rắn đối với các nền tảng chưa tuân thủ. Theo kết quả rà soát tính đến ngày 7/4, nền tảng YouTube (thuộc Google) chưa đáp ứng các yêu cầu cốt lõi của quy định mới về bảo vệ trẻ em.

Dù vẫn tạo điều kiện để doanh nghiệp khắc phục sai phạm, Chính phủ Indonesia nhấn mạnh sẽ không khoan nhượng đối với các hành vi vi phạm gây nguy hại cho trẻ em. Các cơ quan chức năng cũng đã ban hành chỉ thị yêu cầu tất cả các nền tảng kỹ thuật số nộp kế hoạch hành động và báo cáo hồ sơ rủi ro trong vòng 3 tháng tới, làm cơ sở pháp lý để tiếp tục giám sát và đánh giá mức độ tuân thủ trong tương lai.

Giới quan sát nhận định động thái này cho thấy sự chuyển hướng mạnh mẽ trong cách tiếp cận của Chính phủ Indonesia, từ khuyến khích tự nguyện sang thực thi pháp luật nghiêm ngặt nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trong môi trường số.