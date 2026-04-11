Meta nâng độ tuổi người dùng tối thiểu tại Indonesia

(Ngày Nay) - Ngày 10/4, Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia cho biết tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ đã chính thức tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ trẻ em theo Quy định của chính phủ về quản trị hệ thống điện tử trong bảo vệ trẻ em. Trong khi đó, các cơ quan chức năng Indonesia đang tăng cường biện pháp chế tài đối với những nền tảng số chưa đáp ứng quy định.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Truyền thông và Kỹ thuật số Meutya Hafid nhận định việc Meta tuân thủ quy định là minh chứng cho thấy thực thi chính sách có thể góp phần bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Bà Meutya hoan nghênh Meta, đơn vị chủ quản các nền tảng Instagram, Facebook và Threads, vì đã chủ động điều chỉnh các tính năng và dịch vụ để phù hợp với luật pháp Indonesia. Cụ thể, tập đoàn này đã thiết lập độ tuổi tối thiểu 16 tuổi trên toàn bộ các nền tảng và cập nhật các chính sách cộng đồng liên quan. Động thái này đã được Meta thông báo chính thức thông qua các đại diện pháp lý và ban lãnh đạo phụ trách chính sách công khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo Bộ trưởng Meutya, kết quả xác minh cho thấy đây không chỉ là điều chỉnh mang tính kỹ thuật mà còn thể hiện cam kết của nền tảng trong việc bảo vệ trẻ em và tuân thủ luật pháp sở tại. Chính phủ Indonesia kỳ vọng bước đi này sẽ góp phần giảm tỷ lệ trẻ em tiếp xúc với nội dung độc hại trên không gian mạng. Mặc dù vậy, giới chức Indonesia khẳng định sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động của nền tảng này thông qua các đợt đánh giá định kỳ.

Cùng với đó, Chính phủ Indonesia cũng đang áp dụng biện pháp cứng rắn đối với các nền tảng chưa tuân thủ. Theo kết quả rà soát tính đến ngày 7/4, nền tảng YouTube (thuộc Google) chưa đáp ứng các yêu cầu cốt lõi của quy định mới về bảo vệ trẻ em.

Dù vẫn tạo điều kiện để doanh nghiệp khắc phục sai phạm, Chính phủ Indonesia nhấn mạnh sẽ không khoan nhượng đối với các hành vi vi phạm gây nguy hại cho trẻ em. Các cơ quan chức năng cũng đã ban hành chỉ thị yêu cầu tất cả các nền tảng kỹ thuật số nộp kế hoạch hành động và báo cáo hồ sơ rủi ro trong vòng 3 tháng tới, làm cơ sở pháp lý để tiếp tục giám sát và đánh giá mức độ tuân thủ trong tương lai.

Giới quan sát nhận định động thái này cho thấy sự chuyển hướng mạnh mẽ trong cách tiếp cận của Chính phủ Indonesia, từ khuyến khích tự nguyện sang thực thi pháp luật nghiêm ngặt nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trong môi trường số.

Indonesia Meta bảo vệ trẻ em

(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 10/4 tuyên bố Tehran sẽ chỉ bắt đầu các cuộc đàm phán với Mỹ khi hai điều kiện tiên quyết được đáp ứng, gồm việc thiết lập lệnh ngừng bắn tại Liban và giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa.
(Ngày Nay) - Ngày 10/4, Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia cho biết tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ đã chính thức tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ trẻ em theo Quy định của chính phủ về quản trị hệ thống điện tử trong bảo vệ trẻ em. Trong khi đó, các cơ quan chức năng Indonesia đang tăng cường biện pháp chế tài đối với những nền tảng số chưa đáp ứng quy định.
(Ngày Nay) - Ngày 9/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển 5 năm 2026-2030; cùng các kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính, nợ công và thực hành tiết kiệm, bình đẳng giới.
Ngày 9/4, Ban tổ chức cuộc thi ảnh báo chí thế giới giới thường niên lần thứ 69 - World Press Photo 2026 vừa công bố 42 người chiến thắng cuộc thi. Ảnh đoạt giải nhất (World Press Photo of the Year) và hai ảnh đồng giải nhì sẽ được công bố chính thức vào ngày 23/4 tới.
(Ngày Nay) - Giữa tâm điểm của cuộc xung đột Israel - Gaza, trung bình mỗi ngày có 10 trẻ em phải vĩnh viễn mất đi một hoặc cả hai chân. Với những người may mắn vượt qua biên giới để tìm kiếm sự giúp đỡ y tế, việc phục hồi thể chất mới chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình đầy rẫy gian truân và bế tắc.