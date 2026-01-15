MuD – mỹ học của vật chất và cuộc đối thoại tĩnh lặng

(Ngày Nay) - MuD là triển lãm song hành của Trương Thúy Anh và Dương Quý Dương – hai thực hành thị giác gặp nhau ở ý niệm, nhưng tách biệt rõ ràng về ngôn ngữ tạo hình và cách tư duy.

Trong MuD, Trương Thúy Anh sử dụng đất như một nền tảng thẩm mỹ và triết luận. Đất không còn là chất liệu, mà trở thành một thân phận: mênh mông, âm tính, bền bỉ và chịu đựng. Những bề mặt dày, trầm, gần như khước từ hình ảnh, dẫn người xem đến một trạng thái đối diện trực tiếp với nền tảng tự nhiên của chính mình – nơi ánh sáng không đến từ bên ngoài, mà âm ỉ phát ra từ “đất mẹ”, từ cái bị nén, bị im lặng, nhưng chưa từng khuất phục.

Trong khi đó, tranh của Dương vận hành như những trường năng lượng bất ổn. Các mảng màu dữ dội, chuyển động mạnh, các vết cào xé và lớp chồng chéo không tìm kiếm sự hài hòa, mà phơi bày trạng thái va đập liên tục giữa nội tâm và thế giới. Nếu MuD của Thúy Anh là sự tích tụ và nén, thì Dương là sự phóng thích, rạn vỡ và xáo trộn.

Đặt cạnh nhau, các tác phẩm của Thúy Anh và Dương không tìm kiếm sự hòa giải, mà giữ lại độ căng, độ nén giữa im lặng và xáo động , tính âm và tính dương, như cuộc sống.

Triển lãm tranh MuD của hai họa sĩ Trương Thúy Anh và Dương Quý Dương sẽ diễn ra từ 17 - 24/1/2026 tại Artera Space, 115 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.