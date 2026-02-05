Nguy cơ bệnh sởi lan rộng tại châu Mỹ

(Ngày Nay) - Ngày 4/2, Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) đã phát đi cảnh báo dịch tễ khẩn cấp về nguy cơ bệnh sởi tái bùng phát và lan rộng tại châu Mỹ, coi đây là một thách thức nghiêm trọng đối với an ninh y tế công cộng của các quốc gia trong khu vực.

Thông báo của PAHO, cho biết trong năm 2025, châu Mỹ ghi nhận gần 15.000 ca mắc sởi và hàng chục ca tử vong do căn bệnh này, tăng đột biến so với các năm trước. Trong khi đó, bước sang những tuần đầu năm 2026, các ca mắc mới tiếp tục xuất hiện tại Mexico, Mỹ, Canada, Chile, Guatemala, Bolivia và Uruguay, làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh lan rộng xuyên biên giới, trong đó tại Mexico có nhiều ca mắc bệnh nhất.

Trong thông báo, PAHO bày tỏ sự lo ngại đặc biệt trước thực tế đa số ca mắc sởi liên quan đến tình trạng chưa tiêm hoặc tiêm không đầy đủ vaccine phòng bệnh, tạo ra các “khoảng trống miễn dịch” nguy hiểm trong cộng đồng. Trẻ nhỏ, nhất là nhóm dưới 1 tuổi và trẻ em từ 1–9 tuổi, tiếp tục là nhóm chịu rủi ro cao nhất, trong khi nguy cơ lây nhiễm chéo gia tăng tại các khu đô thị lớn và những khu vực có mật độ dân cư cao. PAHO nhấn mạnh 78% số ca mắc sởi trong thời gian gần đây liên quan đến những người chưa tiêm vaccine.

Mặc dù châu Mỹ từng được tuyên bố loại trừ bệnh sởi vào năm 2016, nhưng PAHO cảnh báo rằng tỷ lệ bao phủ vaccine hiện nay vẫn chưa đạt ngưỡng an toàn 95%, trong bối cảnh nhiều nước đang chịu sức ép lớn trước làn sóng di dân, trong khi công tác y tế dự phòng chưa đồng đều giữa các quốc gia.

Thông báo của PAHO kêu gọi các nước thành viên kích hoạt cơ chế cảnh báo sớm, tăng cường giám sát dịch tễ chủ động, phát hiện và xử lý kịp thời các ca nghi nhiễm, đồng thời đẩy mạnh tiêm đủ 2 liều vaccine phòng sởi–quai bị–rubella (MMR) nhằm nhanh chóng thu hẹp các khoảng trống về miễn dịch.

Theo PAHO, bệnh sởi là một trong những bệnh truyền nhiễm có tốc độ lây lan nhanh nhất, có thể gây áp lực lớn đối với hệ thống y tế nếu không được kiểm soát sớm, đồng thời khuyến cáo các quốc gia coi việc ngăn chặn sởi tái bùng phát là một nhiệm vụ ưu tiên trong bảo đảm an ninh y tế và ổn định xã hội của khu vực.