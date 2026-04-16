Nhiều ngôi trường trăm tỷ bỏ hoang tại TP.HCM - Bài 2: Trường Giáo dục trẻ em chuyên biệt Q.9 xuống cấp, bỏ trống

(Ngày Nay) - Kết thúc nhiệm vụ bất đắc dĩ là trở thành khu cách ly phòng chống dịch Covid-19, công trình Trường Giáo dục trẻ em chuyên biệt Q.9 (nay thuộc P.Long Bình, TP.HCM) tiếp tục đóng cửa, bỏ trống cho tới nay gây nhiều bức xúc.

Làm khu cách ly rồi để trống

Khu vực P.Long Bình, TP.HCM sau sáp nhập có 20 trường học nhưng dân cư phân bố không đều gây ra tình trạng thừa, thiếu cục bộ. Theo báo cáo của Lãnh đạo UBND phường tại buổi khảo sát của HĐND TP.HCM vào đầu năm 2026, cấp tiểu học có bốn trường với sĩ số trung bình 43 học sinh/lớp, vượt quá quy định. Cấp THCS có hai trường với quy mô 80 lớp; trong đó có Trường THCS Hưng Bình mới hoàn thành giai đoạn 1, giai đoạn 2 chưa thực hiện.

Dự án xây dựng Trường Giáo dục trẻ em chuyên biệt Q.9 toạ lạc trên cùng một khu đất, sát vách Trường THCS Hưng Bình, trong một con đường nhỏ dọc trục Nguyễn Xiển, cách trung tâm thành phố khoảng 20km về phía Đông.

Dự án do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận 9 (cũ) làm chủ đầu tư. Sau đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực TP.Thủ Đức kế thừa và hiện nay là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng P.Cát Lái có trách nhiệm.

Trường Giáo dục trẻ em chuyên biệt Q.9 có tổng vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thời gian thực hiện từ năm 2016 – 2019, được điều chỉnh gia hạn hai lần đến năm 2021 với mục tiêu đáp ứng nhu cầu có một trường giáo dục chuyên cho các học sinh chuyên biệt trước khi hoà nhập cộng đồng.

Dự án được khởi công cuối tháng 12/2016. Sở Xây dựng nghiệm thu giai đoạn 1 vào tháng 6/2018, khối lượng đạt 70%. Vào tháng 3/2020, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận 9 (cũ) bàn giao hạng mục công trình cho Trung tâm Y tế Q.9 sử dụng làm khu cách ly tập trung, đến tháng 9/2022 thì chấm dứt.

Báo cáo không đúng sự thật

Giữa tháng 4/2025, phóng viên ghi nhận thực tế tại dự án cho thấy, khu vực được thiết kế để gắn bảng tên trường để trống, cổng chính và cổng phụ khoá chặt, các bức tường ở mặt trước được căng nhiều tấm bạt lớn và kéo dài để hạn chế tầm nhìn từ bên ngoài vào khuôn viên.

Bên trong dự án, các khối nhà hình chữ U một trệt hai lầu với hàng chục phòng học gần như đã thi công hoàn tất. Khu vực hành lang, sân trường phía trước và sau cỏ cây mọc nhiều, không có dấu hiệu của việc bảo vệ, chăm sóc trong thời gian dài. Nhiều hạng mục hư hỏng, xuống cấp.

Theo tài liệu của phóng viên, để thực hiện dự án Trường Giáo dục trẻ em chuyên biệt Q.9, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận 9 (cũ) đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đánh giá điều kiện thực hiện dự án là đất công do Nhà nước quản lý, đất sạch không bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận 9 (cũ) và đơn vị tư vấn cho rằng khu đất rất thuận lợi trong việc triển khai xây dựng công trình. Trong khi thực tế tại khu đất dự án còn một phần diện tích do người dân sử dụng phải thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Không những vậy, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cũng lập dự án có một phần công trình xây dựng nằm trên diện tích đất thuộc ranh của Dự án mở rộng Trường THCS Hưng Bình nằm ngay bên cạnh; lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng không đánh giá tác động của dự án liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư...

Từ những bảng báo cáo không đúng so với thực địa, Sở Xây dựng cũng không thẩm định về khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng đất, giải phóng mặt bằng xây dựng nên đã phê duyệt dự án đầu tư Trường Giáo dục trẻ em chuyên biệt Q.9.

Kể từ lúc kết thúc hoạt động của khu cách ly tập trung (9/2022) đến thời điểm hiện tại (4/2026), công trình Trường Giáo dục trẻ em chuyên biệt Q.9 bỏ trống, xuống cấp nên chủ đầu tư chưa thể bàn giao phần đã nghiệm thu cho đơn vị thụ hưởng, có dấu hiệu gây thất thoát, lãng phí.

Nghiệm thu 1/3 công trình nhà thể thao

Nằm ngay bên cạnh dự án Trường Giáo dục trẻ em chuyên biệt Q.9 là Dự án Xây dựng Trường THCS Hưng Bình, cũng do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận 9 (cũ) làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 131 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2016-2019, điều chỉnh gia hạn 2 lần đến năm 2021.

Dự án cũng được khởi công vào tháng 12/2016. Đến tháng 6/2018, Sở Xây dựng nghiệm thu công trình giai đoạn 1, bàn giao cho địa phương để đưa vào sử dụng phục vụ dạy và học, khối lượng đạt 57% toàn dự án. Từ đó đến nay, dự án ngưng thi công.

Dự án này cũng xảy ra những vấn đề tương tự như tại dự án Trường Giáo dục trẻ em chuyên biệt Q.9. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đã lập nhiều báo cáo đề xuất không khớp với thực tế khu đất, không đánh giá tác động của dự án liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Đáng chú ý, chủ đầu tư cùng các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, đơn vị thi công thống nhất ý kiến khởi công xây dựng Khối nhà thể thao đa năng khi chưa tiếp nhận đủ diện tích để xây dựng. Sau đó, chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu 1/3 khối nhà theo mặt cắt từ trên xuống dưới trên diện tích 270m2/ 806m2 so với thiết kế khi chưa kết thúc một bộ phận công trình.

Sau khi nghiệm thu xong, đơn vị thi công (Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Xây dựng Hưng Việt) lập hồ sơ đề nghị và được Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận 9 (cũ) thanh toán số tiền gần 2 tỷ đồng trên 5,3 tỷ đồng tổng giá trị dự toán của khối nhà (lần thanh toán cuối là năm 2017).

Từ đó đến nay, chủ đầu tư và đơn vị thi công bỏ trống công trình, không có biện pháp bảo quản, duy tu phù hợp đối với phần công trình đã nghiệm thu nên có dấu hiệu xuống cấp, chưa thể đưa vào sử dụng, gây thất thoát, lãng phí.

Ngày 15/3, phóng viên liên hệ với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng P.Cát Lái – đơn vị kế thừa trách nhiệm với cả 3 dự án: Trường THCS Hiệp Bình Phước, Trường Giáo dục trẻ em chuyên biệt Q.9 và Trường THCS Hưng Bình để trao đổi một số nội dung liên quan.

Sau khi phóng viên cung cấp Thẻ Nhà báo cùng nội dung cần trao đổi, nhân viên cho biết sẽ báo cáo Lãnh đạo Ban. Sau đó, người này trở lại, phản hồi rằng Lãnh đạo đi họp, đồng thời đề nghị phóng viên cung cấp thêm giấy giới thiệu để xem xét.