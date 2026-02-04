Sở GD&ĐT TP HCM đưa ra lưu ý quan trọng khi tuyển sinh đầu cấp trực tuyến

(Ngày Nay) - Từ ngày 3/2 đến 3/3/2026, phụ huynh tại TP Hồ Chí Minh thực hiện rà soát, xác nhận thông tin tuyển sinh đầu cấp cho học sinh vào lớp 1, lớp 6 trên hệ thống trực tuyến. Trong ngày đầu mở cổng, một số trục trặc kỹ thuật và sai sót thao tác đã phát sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết các lỗi phổ biến, đồng thời đưa ra hướng dẫn và lưu ý quan trọng nhằm tránh ảnh hưởng đến quá trình phân tuyến, tuyển sinh.

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD-ĐT) TP Hồ Chí Minh, trong ngày đầu triển khai rà soát dữ liệu tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027, một số phụ huynh phản ánh không đăng nhập được, hệ thống chạy chậm hoặc không hiển thị thông tin học sinh.

Bộ phận kỹ thuật của Sở cho biết, có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là tình trạng quá tải do lượng truy cập lớn từ ba khu vực (TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) trong cùng thời điểm. Thứ hai là việc phụ huynh chọn sai cấp học khi xác nhận thông tin, dẫn đến lỗi truy cập hoặc không hiển thị dữ liệu.

Trước tình trạng này, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh đã triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm mở rộng tải hệ thống, điều chỉnh thông báo hướng dẫn, đồng thời yêu cầu các đơn vị bố trí nhân sự hỗ trợ phụ huynh trong suốt thời gian đăng ký. Đến thời điểm hiện tại, hệ thống đã được xử lý ổn định để phục vụ các thao tác của phụ huynh.

Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cũng gặp khó khăn do thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID chưa được cập nhật sau sáp nhập địa giới hành chính hoặc chưa đồng bộ đầy đủ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Với các trường hợp này, Sở GD-ĐT hướng dẫn nhà trường lập danh sách gửi UBND phường, xã để xác minh. Sau khi có kết quả xác minh, trường học sẽ cập nhật thông tin trên hệ thống; khi nộp hồ sơ trực tuyến, phụ huynh có thể đính kèm biên bản xác nhận của địa phương cùng dữ liệu VNeID.

Đối với học sinh chưa có mã định danh cá nhân, Sở GD-ĐT cho biết sẽ cấp mã tạm để phục vụ đăng nhập hệ thống, nhà trường có trách nhiệm theo dõi và cung cấp thông tin cho phụ huynh.

Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh việc rà soát, xác nhận thông tin trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp có ý nghĩa quyết định đối với quá trình phân tuyến và tuyển sinh. Nếu phụ huynh không thực hiện rà soát hoặc không xác nhận thông tin trong thời hạn quy định, hệ thống sẽ tự động xem như đã chấp thuận toàn bộ dữ liệu hiện có và sử dụng làm căn cứ chính thức trong quá trình tuyển sinh.

Các yêu cầu điều chỉnh thông tin liên quan đến nơi ở hiện tại sau thời hạn quy định sẽ không được giải quyết, trừ những trường hợp đặc biệt như chuyển đến từ địa phương khác hoặc có lý do chính đáng được Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương xem xét, phê duyệt.

Để hạn chế sai sót, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh đề nghị UBND phường, xã, đặc khu phối hợp các cơ sở giáo dục rà soát, đồng bộ dữ liệu học sinh trong độ tuổi tuyển sinh; các trường mầm non, tiểu học phân công giáo viên, nhân viên chuyên trách hỗ trợ phụ huynh trong quá trình cập nhật thông tin. Đồng thời, các cơ sở giáo dục phải tiếp nhận, tổng hợp và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh cũng khuyến nghị phụ huynh chủ động kiểm tra thông tin của con em trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn, thực hiện cập nhật, bổ sung minh chứng đầy đủ và phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương để điều chỉnh dữ liệu đúng thời hạn.

Năm học 2026 - 2027 là năm đầu tiên TP Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh đầu cấp trên quy mô lớn sau sáp nhập địa giới hành chính. Việc tuyển sinh tiếp tục được thực hiện trực tuyến, kết hợp khai thác bản đồ GIS nhằm tối ưu hóa phân tuyến trường lớp, hướng tới bảo đảm công bằng và thuận lợi hơn cho học sinh, phụ huynh trên toàn địa bàn thành phố.