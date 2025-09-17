Khắc họa hình ảnh Việt Nam có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế

(Ngày Nay) - Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) mới đây đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) tại trụ sở Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).

Tham dự sự kiện có khoảng 300 khách mời quốc tế và người Việt Nam, trong đó có đông đảo Đại sứ, Trưởng Phái đoàn, đại diện các tổ chức quốc tế, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ, tạo nên một không khí trang trọng, ấm áp và đậm tình hữu nghị.

Trong diễn văn khai mạc, Đại sứ Mai Phan Dũng đã ôn lại chặng đường lịch sử 80 năm đầy tự hào của dân tộc Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế đứng thứ 33 thế giới, nằm trong nhóm 30 quốc gia xuất khẩu lớn nhất, top 15 điểm đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu; có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia; có quan hệ, khuôn khổ đối tác với 38 nước, và ngày càng khẳng định vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đóng góp cho hòa bình và phát triển tại khu vực và trên thế giới qua nhiều hoạt động cụ thể.

Đại sứ cũng cảm ơn sự đóng góp của kiều bào và bạn bè quốc tế cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Việt Nam. Bên cạnh đó, Đại sứ khẳng định dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, cùng với sự đoàn kết của toàn dân tộc, Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi xanh và số, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành một quốc gia hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Bên cạnh đó, Đại sứ cũng đánh giá cao vai trò của hệ thống đa phương do LHQ dẫn dắt trong 8 thập kỷ qua là nền tảng quan trọng cho hòa bình, hợp tác và phát triển toàn cầu. Hiện Việt Nam đang ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026–2028. Đại sứ cho biết với sự ủng hộ của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nhóm châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam cam kết nếu trúng cử sẽ tiếp tục là thành viên tích cực, xây dựng và có trách nhiệm, đóng góp vào việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên phạm vi toàn cầu.

Điểm nhấn độc đáo của Lễ kỷ niệm là chương trình văn hóa – nghệ thuật đặc sắc, phong phú. Tiết mục mở màn với các ca khúc “Viết tiếp Câu chuyện Hòa bình” và “Ngày hội Non sông” đã mang đến không khí trang trọng, rộn ràng của ngày hội lớn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc của những người Việt Nam xa quê hương. Đặc biệt, chương trình trình diễn áo dài truyền thống của nhà thiết kế Xuân Hồng trên nền nhạc dân tộc, do các nghệ sĩ từ Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp thể hiện, đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Bộ sưu tập mang chủ đề “Niềm tự hào Việt Nam” gồm 4 phần: “Rồng – Phượng”, “Sông – Núi”, “Sắc Xuân” và “Hoa Sen”, tôn vinh cội nguồn dân tộc, vẻ đẹp thiên nhiên, sức sống và tinh thần quật cường của con người Việt Nam.

Trên nền giai điệu truyền thống, tà áo dài thướt tha trở thành “dòng sông lụa chảy qua thời gian”, kết nối di sản với hiện đại, văn hóa dân tộc với bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, khách mời được trải nghiệm 5 không gian văn hóa và ẩm thực Việt Nam: từ in tranh Đông Hồ, thưởng thức cà phê trứng, cà phê muối, trà sen, khám phá mỹ thuật truyền thống, chiêm ngưỡng áo dài và lụa Việt, đến hòa mình trong tiệc buffet với các món ăn dân gian đặc sắc. Các màn trình diễn đàn bầu, đàn T’rưng, K’long Pút đan xen đã tạo nên bức tranh âm thanh đa dạng, đưa bạn bè quốc tế đến gần hơn với văn hóa Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên tại sự kiện, nhà báo Jean Mussy – Chủ tịch Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Thuỵ Sĩ và Liechtenstein (APES) bày tỏ niềm vinh dự khi tham gia lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của Việt Nam ngay tại Geneva. Ông nhấn mạnh: "Đây là cơ hội để thúc đẩy tình hữu nghị, tăng cường gặp gỡ giữa các phái đoàn". Ông tin tưởng vào sự năng động và sức trẻ của người Việt Nam”.

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Geneva không chỉ là dịp tri ân lịch sử, khẳng định thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ. Đó là Việt Nam – một dân tộc yêu chuộng hòa bình, giàu bản sắc, năng động, sáng tạo và luôn là đối tác tin cậy, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.