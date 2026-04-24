Việt Nam tích cực tham gia đóng góp vào công việc của Hội đồng Nhân quyền

(Ngày Nay) - Việc thực hiện các cam kết tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc sẽ góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Ở vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028, Việt Nam đã tạo dựng được hình ảnh thành viên có trách nhiệm, xây dựng, có nhiều sáng kiến, đóng góp hiệu quả cho công việc chung, tạo được sự tín nhiệm cao của các nước.

Trong nhiệm kỳ này, Việt Nam sẽ chủ động, tích cực tham gia đóng góp vào công việc của Hội đồng Nhân quyền đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc về tình hình dân chủ, nhân quyền, các nội dung bất lợi, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc.

Đó là nội dung ông Nguyễn Vũ Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao trình bày tại Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại ngày 23/4 tại Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Vũ Minh, Việt Nam tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền phản ánh sự đánh giá khách quan, tích cực của cộng đồng quốc tế đối với những cam kết, nỗ lực, thành tựu của ta trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, trong đó có nỗ lực đổi mới mô hình phát triển, thực hiện tinh giản bộ máy và triển khai các chủ trương, chính sách chăm lo đời sống cho nhân dân, từ đó tạo niềm tin đối với các nước để có đánh giá khách quan, tích cực về Việt Nam.

Thành quả này cũng bác bỏ những luận điệu xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong một bộ phận chính giới và báo giới phương Tây, góp phần đấu tranh hiệu quả với ý đồ của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá ta.

Khi ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền 2026-2028, Việt Nam đã khẳng định cam kết mạnh mẽ sẽ phối hợp với các nước, các tổ chức quốc tế, các bên liên quan trong công tác của Hội đồng Nhân quyền nhân quyền trên phương châm “Tôn trọng và Hiểu biết, Đối thoại và Hợp tác, Tất cả các quyền con người, cho tất cả mọi người.”

Trong nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền 2026-2028, Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai, phát huy 12 sáng kiến đã được thúc đẩy và để lại dấu ấn trong nhiệm kỳ 2023-2025 như về Tuyên ngôn nhân quyền, biến đổi khí hậu và quyền con người, quyền tiếp cận vắc xin, bình đẳng giới trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, trao quyền cho trẻ em trên không gian mạng, bảo vệ cơ sở hạ tầng trong xung đột vũ trang, chống phân biệt đối xử, bạo lực và quấy rối trên cơ sở giới tại nơi làm việc, tích hợp giáo dục nhân quyền vào hệ thống giáo dục…

Đối với các vấn đề quan tâm chung, sáng kiến của các nước, Việt Nam cơ bản tiếp tục thể hiện các lập trường truyền thống đã thể hiện trong phát biểu, bỏ phiếu tại Hội đồng Nhân quyền, Đại hội đồng và các diễn đàn, cơ chế đa phương khác về quyền con người nếu không có nội dung, tập hợp lực lượng mới ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của ta hoặc quan hệ của ta với các đối tác lớn, quan trọng. Nếu có khả năng ảnh hưởng, ta cân nhắc chủ trương, lập trường phù hợp trên cơ sở các mục tiêu, phương châm nêu trên.

Đối với các vấn đề nhân quyền tại một nước cụ thể, Việt Nam tiếp tục lập trường truyền thống là đề cao đối thoại và hợp tác giữa các bên liên quan để giải quyết các quan tâm chung, không ủng hộ các nghị quyết, văn kiện về tình hình nhân quyền tại một nước cụ thể hoặc chính trị hóa vấn đề quyền con người để can thiệp công việc nội bộ và cân nhắc thái độ bỏ phiếu với từng trường hợp.

Từ ngày 23/2-31/3, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã tiến hành Khóa họp thường kỳ lần thứ 61 (Khóa 61) tại Geneva, Thụy Sĩ. Đây là khóa họp quan trọng nhất trong năm 2026 của Hội đồng Nhân quyền.

Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia khóa họp, phát biểu, tham vấn xây dựng các dự thảo nghị quyết, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại khóa họp đầu tiên trong nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền 2026-2028 của Việt Nam.