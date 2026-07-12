Việt Nam và Pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh

(Ngày Nay) - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại (QPANĐN) của Quốc hội Việt Nam Lê Tấn Tới và Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng vũ trang của Hạ viện Pháp Jean-Michel Jacques nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội và hai ủy ban, duy trì trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực chiến lược, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Pháp.

Tại cuộc hội đàm chiều 10/7 ở Paris, Chủ nhiệm Ủy ban QPANĐN Lê Tấn Tới bày tỏ vui mừng được gặp lại người đồng cấp Pháp chỉ hơn một tháng sau chuyến thăm và làm việc rất thành công của Đoàn Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng vũ trang Hạ viện Pháp tại Việt Nam; nhấn mạnh việc hai bên tăng cường trao đổi, làm việc cho thấy quyết tâm thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai ủy ban cũng như giữa cơ quan lập pháp của hai nước.

Đánh giá quan hệ Việt - Pháp sau khi được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện tiếp tục phát triển tích cực, Chủ nhiệm Ủy ban QPANĐN Lê Tấn Tới khẳng định Pháp là Đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) và là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Bên cạnh đó, hai bên còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, khoa học - công nghệ, công nghiệp quốc phòng, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao và giáo dục - đào tạo.

Trên cơ sở những nội dung đã trao đổi trong chuyến thăm của Đoàn Hạ viện Pháp đến Việt Nam vào tháng 6 vừa qua, Chủ nhiệm Ủy ban QPANĐN Lê Tấn Tới đề nghị hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, không gian vũ trụ, khoa học - công nghệ, khai thác đáy biển, nông nghiệp, giáo dục và hợp tác công nghệ. Đây đều là những lĩnh vực Pháp có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu; đồng thời là cơ sở để hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, thúc đẩy hợp tác thực chất, góp phần cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Pháp.

Để cụ thể hóa các kết quả đạt được, phía Việt Nam đề nghị duy trì cơ chế trao đổi đoàn và tiếp xúc thường xuyên giữa hai ủy ban; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, công nghiệp quốc phòng, công nghệ lưỡng dụng, an ninh biển, an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng trọng yếu, quản lý khủng hoảng và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Việt Nam cũng mong muốn Pháp tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo nhân lực, chuyển giao tri thức và kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu để triển khai các chương trình hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh như năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, hàng không, không gian vũ trụ, công nghiệp quốc phòng và nghiên cứu biển.

Đề cập tới quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU, Chủ nhiệm Ủy ban QPANĐN Lê Tấn Tới đề nghị các nghị sĩ Pháp tiếp tục ủng hộ việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), thúc đẩy Quốc hội Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), đồng thời ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ "Thẻ vàng IUU" đối với thủy sản Việt Nam trên cơ sở ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam và nhiều kết quả tích cực đạt được thời gian qua trong hoàn thiện pháp luật và phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng vũ trang Hạ viện Pháp Jean-Michel Jacques đánh giá cao kết quả chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 6 vừa qua và cho biết ngay sau khi trở về Pháp đã gửi thư tới Bộ trưởng phụ trách nông nghiệp, đề nghị các cơ quan liên quan của Pháp và EU quan tâm, hỗ trợ quá trình xem xét gỡ bỏ "Thẻ vàng IUU" đối với thủy sản Việt Nam. Ông cũng cho biết sẽ trao đổi với Thị trưởng thành phố Caen nhằm thúc đẩy ý tưởng thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa thành phố Điện Biên Phủ và thành phố Caen, đồng thời phát huy hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ và Bảo tàng Ký ức Caen.

Ông Jean-Michel Jacques cũng cho biết Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng vũ trang Hạ viện Pháp dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học về các thách thức trên biển và hàng hải vào năm tới, tập trung vào các chủ đề đang nhận được nhiều quan tâm bởi cộng đồng quốc tế như kinh tế biển, logistics và hạ tầng cáp ngầm biển, đồng thời mời Ủy ban QPANĐN của Quốc hội Việt Nam tham dự. Đánh giá đây là một sáng kiến có ý nghĩa, Chủ nhiệm Ủy ban QPANĐN Lê Tấn Tới cho biết sẽ báo cáo lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và phản hồi tới phía Pháp.

Với những kết quả đã đạt được qua hai chuyến thăm song phương luân phiên từ hai phía, Chủ nhiệm Ủy ban QPANĐN của Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng vũ trang của Hạ viện Pháp nhất trí tiếp tục phối hợp thúc đẩy cơ chế hợp tác hiệu quả này trong phạm vi lĩnh vực phụ trách của hai ủy ban, đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện nói chung giữa hai nước.