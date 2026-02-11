Ấn tượng Chương trình tái hiện Lễ Thiết triều của triều Nguyễn

(Ngày Nay) - Chương trình tái hiện Lễ Thiết triều Nguyên đán của triều Nguyễn được thực hiện trong điều kiện thời tiết thuận lợi nên thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Ngày 11/2 (24 tháng Chạp năm Ất Tỵ 2025), tại sân Đại triều Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức Chương trình tái hiện Lễ Thiết triều Nguyên đán của triều Nguyễn.

Nguyên đán là nghi lễ triều hội quan trọng của triều Nguyễn, được tổ chức vào ngày mồng 1 Tết.

Hàng trăm du khách, ngay sau khi mua vé vào tham quan Đại Nội Huế đã đến xem, tìm hiểu về Lễ Thiết triều Nguyên đán của triều Nguyễn.

Theo nghi thức truyền thống, triều đình nhà Nguyễn thường tiến hành thiết Đại triều tại Điện Thái Hòa và thiết Thường triều tại Điện Cần Chánh, Đại Nội Huế.

Khi thiết Đại triều, nhà vua ngự giá từ Điện Cần Chánh, qua Đại Cung Môn và lên Điện Thái Hòa để thân hành chứng lễ. Các quan văn, võ triều Nguyễn tham gia buổi lễ xếp hàng theo thứ tự phẩm cấp, trong đó các quan đứng đầu các bộ giữ vị trí hàng đầu.

Trong buổi lễ, các quan dâng biểu chúc mừng nhà vua nhân dịp Nguyên đán. Tiếp đó, triều đình tuyên đọc chỉ dụ ban ân của nhà vua với các nghi thức trang nghiêm, gắn liền với những tiết mục đại nhạc và tiểu nhạc.

Sau phần thiết Đại triều, nhà vua rời Điện Thái Hòa trở về Điện Cần Chánh để tiếp tục các nghi thức Nguyên đán.

Tại Điện Cần Chánh, các Hoàng đệ cùng các thân công, Hoàng tử tiến hành Lễ bái mừng Vua; sau đó là nghi thức tuyên chỉ ban yến tiệc và thưởng Xuân.

Các yến tiệc do Nhà Vua ban được tổ chức tại Điện Cần Chánh và các công trình phụ cận như: Tả Vu, Hữu Vu, Tả Đãi Lậu Viện và Hữu Đãi Lậu Viện.

Du khách Nguyễn Như Phương, 55 tuổi (đến từ tỉnh Quảng Trị), cùng con vào tham quan Đại Nội Huế và xem toàn bộ chương trình tái hiện Lễ Thiết triều Nguyên đán thời Nguyễn.

Bà Phương chia sẻ trước đây bà chỉ thấy cảnh thiết triều, nhà vua và các quan triều Nguyễn được tái hiện trên phim, ảnh. Lần này, bà được xem trực tiếp tái hiện toàn bộ Lễ Thiết triều Nguyên đán thời Nguyễn, với nghi thức trang nghiêm; trang phục, nhạc cụ được phục dựng đúng theo khuôn mẫu cung đình nên bà rất ấn tượng. Chương trình giúp bà hiểu biết sâu hơn về nghi thức của triều Nguyễn, vào dịp Tết Nguyên đán.

Không ít du khách quốc tế cũng theo dõi toàn bộ chương trình tái hiện Lễ Thiết triều Nguyên đán thời Nguyễn. Anh Francois, du khách đến từ Pháp chia sẻ, anh rất ấn tượng với buổi lễ từ nhạc cụ, trang phục cho đến sắp xếp những nhân vật tham gia.

Việc tái hiện Lễ Thiết triều Nguyên đán và các lễ khác thời Nguyễn đã và đang làm cho di sản Huế thêm sinh động, hấp dẫn du khách.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết Lễ Thiết triều Nguyên đán thời Nguyễn được đơn vị tổ chức tái hiện dưới hình thức sân khấu hóa lần đầu tiên vào năm 2021.

Trước khi tái hiện, các nghi thức đã được nghiên cứu kỹ lưỡng dựa trên tư liệu lịch sử, trong đó trang phục của các quan văn võ được phục dựng đúng theo khuôn mẫu cung đình.

Thông qua việc tái hiện nghi lễ trang nghiêm này, công chúng và du khách có dịp tìm hiểu sâu hơn về nghi thức triều đình triều Nguyễn, đồng thời cảm nhận không khí Tết cổ truyền trong không gian di sản Cố đô Huế.