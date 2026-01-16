Chất liệu dân gian và thời sự tạo cảm hứng cho nghệ thuật múa 2025

Năm 2025, hòa nhịp cùng với cả nước và thành phố, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, trọng đại của dân tộc, Hội Nghệ sĩ Múa TPHCM đã triển khai nhiều hoạt động sáng tạo nghệ thuật sôi nổi, hiệu quả. Trong đó tập trung đầu tư, dàn dựng các tác phẩm nghệ thuật múa phục vụ biểu diễn chào mừng các sự kiện trọng đại.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa TPHCM Lê Nguyên Hiều cho biết, các tác phẩm được trao giải và quảng bá lần này được Hội Nghệ sĩ Múa TPHCM đầu tư, dàn dựng và chọn lọc từ các kịch bản sáng tác trong những chuyến đi thực tế năm 2025.

Trong đó, có thể nhận thấy chất liệu văn hóa dân gian, dân tộc đang ngày càng được các biên đạo trẻ chú ý. Đồng thời, nhịp sống thời đại với các vấn đề thời sự nóng bỏng cũng được quan tâm. “Đây là tín hiệu đáng mừng, cũng là định hướng, khuyến khích của Hội trong lực lượng sáng tạo trẻ thời gian qua” – ông Hiều cho biết.

Năm nay, giải thưởng nghệ thuật Múa 2025 trao 2 giải A, gồm có: Gánh hát cù lao (tác giả - biên đạo Hà Thanh Hậu) và Thi thơ(tác giả - biên đạo Phạm Thế Chung).

Giải B có 3 tác phẩm: Cầu an (tác giả - biên đạo: Huỳnh Đoan Trinh), Lá chắn thép giữa thời bình (tác giả: NSƯT Tạ Thùy Chi, biên đạo: NSƯT Tạ Thùy Chi - Phạm Thể Chung - Vũ Minh Tân), và Chuyện nhà(tác giả - biên đạo: Vũ Minh Tân)

Cùng 3 giải C là: Cuộc chiến thầm lặng (tác giả - biên đạo: Phạm Minh Tuấn), Ánh sáng trong mắt ảo (tác giả - biên đạo: Đặng Quang Luật), và Tình đất - Tình người, (tác giả - biên đạo: Lê Hải).

Tại chương trình, mọi người cũng đã được xem báo cáo 7 tác phẩm được Hội Nghệ sĩ Múa TPHCM đầu tư dàn dựng năm 2025. Trong đó có Gánh hát cù lao, Chuyện nhà, Thi thơ, Ánh sáng trong mắt ảo cũng là những tác phẩm đạt giải thưởng của Hội năm 2025.

Còn lại, các tác phẩm: Bóng cha (trích từ kịch bản kịch múa Bóng cha từ biển của tác giả Nguyễn Nam Hùng, biên đạo: Nguyễn Phúc Hùng - Phạm Minh Tuấn), Thanh Tiên (tác giả - biên đạo: Phan Gia Sơn), và Niềm vui thao trường (tác giả - biên đạo: Nguyễn Xuân Hùng).