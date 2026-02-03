Chùm thơ của thi sĩ Trần Hoàng Nhân!

(Ngày Nay) - Tháng Chạp, phương Nam nắng đượm vàng, gió phương Nam phóng khoáng, lòng người buồn buồn vui vui pha lẫn chút ngậm ngùi.

Nhớ ký ức, nhớ ấu thơ, nhớ những tháng ngày không bao giờ trở lại nữa, nhớ một miền quá vãng đã trôi qua.

Những lúc này tôi nghĩ, đọc thơ của Trần Hoàng Nhân là thích hợp.

Tôi thích đọc thơ thi sĩ Trần Hoàng Nhân từ thuở còn sinh viên, thuộc nhiều câu.

Nhân tài hoa khí phách, sống với bằng hữu lúc nào cũng chí tình, sống với cuộc đời lúc nào cũng hào sảng.

Dẫu, lòng thi sĩ cũng lắm khi như tôi viết phía trên lời giới thiệu, buồn buồn - vui vui.

Ngày Nay trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Ngô Nguyệt Hữu

GIẬT MÌNH

Xuất thân ở chốn nhà quê

Tha hương thành thị say mê... thị thành

Đời người lúc chậm lúc nhanh

Đôi khi ngoảnh lại hỏi mình nơi đâu?



CÂU HỎI TRONG CHIỀU

Kiếp người bao nhiêu nắng?

Để hoàng hôn vội về

Mình còn bao nhiêu chữ?

Sống hết đời viết thuê?



CUỐI NĂM CHỢT TỈNH

Cha chân yếu, mẹ mắt mờ

Còn con vẫn cứ làm thơ tối ngày

Vui buồn theo những cơn say

Tỉnh ra lỗi đạo lắm thay, bớ người



LÀM THƠ

Đèn đường đã bật, tối rồi

Một thằng tỉnh lẻ lại ngồi làm thơ

Suốt ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ

Đến khi tắt nắng mộng mơ bắt đầu



NGỒI ĐỒNG

Ngồi đồng cùng bạn với bè

Ngọt đường pha đắng cà phê tê người

Huyên thuyên toàn chuyện đất trời

Sống như lá mục mà đòi lộc non.