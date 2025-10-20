Bão số 12 tiến gần Biển Đông, có khả năng mạnh thêm trong 24 giờ tới (Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 12 đang cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 750km, di chuyển hướng Tây Bắc với tốc độ 25 km/h và có khả năng mạnh thêm trong 24 giờ tới.

Cảnh giác thực phẩm chức năng chứa chất cấm (Ngày Nay) - Theo các chuyên gia, chất cấm được phát hiện trong các sản phẩm giảm cân, collagen của hotgirl Ngân 98 có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe người sử dụng.

Washington Post tiết lộ điều kiện mới nhất của Tổng thống Putin để chấm dứt xung đột Ukraine (Ngày Nay) - Theo báo Washington Post, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nhấn mạnh kiểm soát toàn bộ Donetsk là điều kiện then chốt cho bất kỳ thỏa thuận nào, ám chỉ khả năng thỏa hiệp về Zaporizhzhia và Kherson trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Cuốn sử đá” bí ẩn giữa đại ngàn (Ngày Nay) - Bãi đá cổ Nấm Dẩn được xem là một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng, là tư liệu quý giá, góp phần nghiên cứu đời sống tinh thần, tín ngưỡng và tri thức của cư dân cổ vùng núi phía Bắc.

Giữ ổn định phương án tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 (Ngày Nay) - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chủ trương giữ ổn định môn thi và cấu trúc đề thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 gồm ba môn thi: Toán, Văn và Ngoại ngữ.

Ra mắt trợ lý trí tuệ nhân tạo miễn phí dành cho giáo viên Octo AI (Ngày Nay) - Mục tiêu của dự án là đào tạo cho 2 triệu giáo viên Việt Nam sử dụng thành thạo trí tuệ nhân tạo trong công tác giảng dạy. Dự án sẽ thử nghiệm với 5.000 thầy cô trước khi nhân rộng.

Nhà mạng Australia bị tấn công, ảnh hưởng hơn 1.600 khách hàng (Ngày Nay) - Nhà cung cấp dịch vụ Internet và di động Dodo và iPrimus của Australia mới đây tiếp tục trở thành mục tiêu của tấn công an ninh mạng, khiến dữ liệu của hơn 1.600 khách hàng bị rò rỉ.

Liên Bỉnh Phát nhận giải thưởng trên sân khấu Lễ trao giải Kim Chung lần thứ 60. (Ngày Nay) - Nam diễn viên giành chiến thắng với phim Đài Loan "Hóa ngoại chi y," chia sẻ sự biết ơn và ý định đóng góp cho nhóm người nhập cư yếu thế giống nhân vật mình thủ vai.

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Anh (Ngày Nay) - Bà Yvette Copper khẳng định Bộ Ngoại giao Anh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, triển khai có hiệu quả các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao giữa hai nước cũng như giữa các bộ, ngành hai bên.