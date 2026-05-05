Đánh thức di sản hát ru tại Mini Showcase “Thuở À Ơi”

Minh Tâm In bài viết
(Ngày Nay) -  Giữa nhịp sống đô thị hối hả khiến những giá trị văn hoá truyền thống đứng trước ngưỡng cửa bị lãng quên, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã khởi xướng Mini Showcase “Thuở À Ơi” nhằm khơi dậy sự quan tâm của giới trẻ đối với nghệ thuật hát ru. Đêm diễn hứa hẹn sẽ mở ra một không gian để người trẻ tạm gác lại áp lực thường nhật và tìm về sự bình yên trong ký ức tuổi thơ êm đềm.
Hát ru là một di sản quý báu trong dòng chảy văn hóa, đã nuôi dưỡng tâm hồn biết bao thế hệ người Việt. Ra đời trong bối cảnh số với nhiều thanh âm hiện đại đan xen, “Thuở À Ơi” mang theo sứ mệnh gạt đi lớp bụi thời gian, đưa tiếng ru tới gần hơn với người trẻ. Tại đây, tiếng ru không còn là tàn dư của thời quá vãng mà được tự do lên tiếng, nhắc nhở chúng ta rằng: Dù thế giới có thay đổi, những di sản từ quá khứ vẫn là điểm tựa nâng đỡ tinh thần con người.

Đánh thức di sản hát ru tại Mini Showcase “Thuở À Ơi” ảnh 1

Fanpage “Thuở À Ơi” đóng vai trò là kênh truyền thông số đưa lời ru đến gần giới trẻ, mở đường cho những trải nghiệm cảm xúc sâu sắc tại buổi Mini Showcase.

“Thuở À Ơi” dự kiến diễn ra trong vòng 60 phút với cấu trúc chặt chẽ qua 3 hồi. Tại Hồi 1: “Sự khởi đầu”, không gian Mini Showcase mở ra bầu khí quyển thuần nông dung dị qua sự giao thoa giữa múa đương đại và diễn xướng truyền thống. Những thi liệu dân gian kinh điển như “con cò, cái vạc” không còn nằm trên trang sách mà sống dậy qua tiếng hát của NSƯT Hoàng Thanh, đưa người trẻ trở về với những giai điệu thân thương nhất. Sang tới Hồi 2: “Sự đứt gãy”, Showcase dần chuyển mình vào một lát cắt kịch nghệ đầy suy ngẫm về sự xâm lấn của công nghệ trong đời sống hiện đại. Những mâu thuẫn trên sân khấu là sự soi chiếu vào nỗi hoang mang của thế hệ trẻ, khơi gợi trong mỗi người xem nhu cầu được trút bỏ những áp lực thường nhật để tìm về một sự kết nối thực thụ.

Hành trình của buổi biểu diễn khép lại tại Hồi 3: “Sự tái sinh” với sự hòa quyện giữa múa và hát, nơi tiếng ầu ơ trở thành ngôn ngữ xoa dịu, giúp người trẻ tái tạo năng lượng tích cực. Tại đây, lời ru không còn cũ kỹ mà biến thành một trạm dừng êm ái, giúp mỗi người tìm lại sợi dây kết nối bền chặt với văn hóa truyền thống ngay giữa lòng thành phố hiện đại.

Đánh thức di sản hát ru tại Mini Showcase “Thuở À Ơi” ảnh 2

Lời ru từ trái tim người mẹ là sợi dây gắn kết đầu tiên của con trẻ đối với thế giới bên ngoài.

Là người đã dành hơn 40 năm gắn bó với Dân ca, sự góp mặt của NSƯT Hoàng Thanh là nhịp cầu nối liền thế hệ trẻ với bầu trời tuổi thơ êm đềm bên cánh võng. Sự hiện diện của cô không chỉ bảo chứng cho tính chuyên môn mà còn khẳng định sứ mệnh của dự án: dùng thanh âm tuổi thơ để chữa lành và nâng đỡ tâm hồn thế hệ hôm nay. Chia sẻ về cách người trẻ đón nhận những giá trị này, cô Hoàng Thanh nhắn nhủ: “Cô mong các con hãy lắng lại một chút để nghe những câu hò của ông bà ta xưa. Khi các con đã xong việc học hành, tối đi ngủ, các con hãy nghe một câu ru, coi như một lời nhắn gửi giúp các con ngủ say...”

Đánh thức di sản hát ru tại Mini Showcase “Thuở À Ơi” ảnh 3

Những lời ru và nhịp phách từ NSƯT Hoàng Thanh hứa hẹn sẽ trở thành những nốt nhạc chữa lành, khơi dậy mạch ngầm văn hóa luôn tuôn chảy trong lòng mỗi người Việt.
Đánh thức di sản hát ru tại Mini Showcase “Thuở À Ơi” ảnh 4

Mini Showcase “Thuở À Ơi” là lời mời gọi khán giả lắng nghe, chiêm nghiệm và “thức giấc” giữa lòng di sản thông qua ngôn ngữ sân khấu đương đại.

Vượt lên trên một buổi biểu diễn, Mini Showcase “Thuở À Ơi” là lời giải cho câu hỏi về sự hiện diện của văn hóa truyền thống trong thời đại mới. Chương trình sẽ chính thức được diễn ra vào ngày 10/05/2026, mở lối dẫn khán giả trở về với miền ký ức tuổi thơ dịu dàng, vỗ về và xoa dịu mọi muộn phiền của thực tại.

Hơn 100 dự án chào mừng nửa thế kỷ thành phố mang tên Bác
(Ngày Nay) - Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thúc đẩy các dự án hạ tầng kỹ thuật và xã hội, dự kiến khởi công, hoàn thành hơn 100 dự án.
(Ngày Nay) - Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5 theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi, đồng thời nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Ấn Độ và Việt Nam, trang timesofindia đã thực hiện cuộc phỏng vấn đặc biệt đối với Giáo sư Reena Marwah. 
(Ngày Nay) - Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Sanae Takaichi đang trở thành một điểm quan trọng trong cấu trúc kinh tế - an ninh mới nổi của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản trọng yếu. Đó là đánh giá chung của các chuyên gia tại Malaysia trong cuộc trao đổi với phóng viên ngày 3/5.
(Ngày Nay) - Ngày 3/5, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết trong vòng 14 tháng qua, cơ quan này đã thực hiện một cuộc cải tổ được cho là mang tính “thế hệ” nhằm cắt giảm bộ máy hành chính, điều chuyển nhân sự ra thực địa và áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng hiệu quả hoạt động.
