Đánh thức di sản hát ru tại Mini Showcase “Thuở À Ơi”

(Ngày Nay) - Giữa nhịp sống đô thị hối hả khiến những giá trị văn hoá truyền thống đứng trước ngưỡng cửa bị lãng quên, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã khởi xướng Mini Showcase “Thuở À Ơi” nhằm khơi dậy sự quan tâm của giới trẻ đối với nghệ thuật hát ru. Đêm diễn hứa hẹn sẽ mở ra một không gian để người trẻ tạm gác lại áp lực thường nhật và tìm về sự bình yên trong ký ức tuổi thơ êm đềm.

Hát ru là một di sản quý báu trong dòng chảy văn hóa, đã nuôi dưỡng tâm hồn biết bao thế hệ người Việt. Ra đời trong bối cảnh số với nhiều thanh âm hiện đại đan xen, “Thuở À Ơi” mang theo sứ mệnh gạt đi lớp bụi thời gian, đưa tiếng ru tới gần hơn với người trẻ. Tại đây, tiếng ru không còn là tàn dư của thời quá vãng mà được tự do lên tiếng, nhắc nhở chúng ta rằng: Dù thế giới có thay đổi, những di sản từ quá khứ vẫn là điểm tựa nâng đỡ tinh thần con người.

“Thuở À Ơi” dự kiến diễn ra trong vòng 60 phút với cấu trúc chặt chẽ qua 3 hồi. Tại Hồi 1: “Sự khởi đầu”, không gian Mini Showcase mở ra bầu khí quyển thuần nông dung dị qua sự giao thoa giữa múa đương đại và diễn xướng truyền thống. Những thi liệu dân gian kinh điển như “con cò, cái vạc” không còn nằm trên trang sách mà sống dậy qua tiếng hát của NSƯT Hoàng Thanh, đưa người trẻ trở về với những giai điệu thân thương nhất. Sang tới Hồi 2: “Sự đứt gãy”, Showcase dần chuyển mình vào một lát cắt kịch nghệ đầy suy ngẫm về sự xâm lấn của công nghệ trong đời sống hiện đại. Những mâu thuẫn trên sân khấu là sự soi chiếu vào nỗi hoang mang của thế hệ trẻ, khơi gợi trong mỗi người xem nhu cầu được trút bỏ những áp lực thường nhật để tìm về một sự kết nối thực thụ.

Hành trình của buổi biểu diễn khép lại tại Hồi 3: “Sự tái sinh” với sự hòa quyện giữa múa và hát, nơi tiếng ầu ơ trở thành ngôn ngữ xoa dịu, giúp người trẻ tái tạo năng lượng tích cực. Tại đây, lời ru không còn cũ kỹ mà biến thành một trạm dừng êm ái, giúp mỗi người tìm lại sợi dây kết nối bền chặt với văn hóa truyền thống ngay giữa lòng thành phố hiện đại.

Là người đã dành hơn 40 năm gắn bó với Dân ca, sự góp mặt của NSƯT Hoàng Thanh là nhịp cầu nối liền thế hệ trẻ với bầu trời tuổi thơ êm đềm bên cánh võng. Sự hiện diện của cô không chỉ bảo chứng cho tính chuyên môn mà còn khẳng định sứ mệnh của dự án: dùng thanh âm tuổi thơ để chữa lành và nâng đỡ tâm hồn thế hệ hôm nay. Chia sẻ về cách người trẻ đón nhận những giá trị này, cô Hoàng Thanh nhắn nhủ: “Cô mong các con hãy lắng lại một chút để nghe những câu hò của ông bà ta xưa. Khi các con đã xong việc học hành, tối đi ngủ, các con hãy nghe một câu ru, coi như một lời nhắn gửi giúp các con ngủ say...”

Vượt lên trên một buổi biểu diễn, Mini Showcase “Thuở À Ơi” là lời giải cho câu hỏi về sự hiện diện của văn hóa truyền thống trong thời đại mới. Chương trình sẽ chính thức được diễn ra vào ngày 10/05/2026, mở lối dẫn khán giả trở về với miền ký ức tuổi thơ dịu dàng, vỗ về và xoa dịu mọi muộn phiền của thực tại.