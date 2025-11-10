Đồng chí Nguyễn Văn Quảng được Quốc hội bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao

(Ngày Nay) - Sáng 10/11 tại Nhà Quốc hội, với 441 đại biểu tham gia biểu quyết bằng 93,04%, có 440 đại biểu tán thành bằng 92,83%, không tán thành 1 bằng 0,21%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiêm kỳ 2021 - 2026.

Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao tuyên thệ: "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Phát biểu tại lễ nhậm chức, tân Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: Trên cương vị là người đứng đầu cơ quan xét xử, cơ quan thực hiện quyền tư pháp theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao sẽ thực hiện đúng lời tuyên thệ trước Quốc hội, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc và quy định của Hiến pháp và pháp luật. Cùng với cả hệ thống chính trị và các cơ quan tư pháp thực hiện được mục tiêu cao nhất, đó là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

"Tôi sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu học hỏi kinh nghiệm các đồng chí Chánh án tiền nhiệm nêu cao vai trò trách nhiệm và tính nêu gương của người đứng đầu cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao đoàn kết, thống nhất, phát huy các thành tựu của ngành đã đạt được trong 80 năm qua, nhất là những kết quả, thành tích, các bài học kinh nghiệm của các nhiệm kỳ gần đây", Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng hứa sẽ quyết tâm, quyết liệt và không ngừng đổi mới trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần kiến tạo và thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đặc biệt là cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của ngành Tòa án nhân dân.

"Đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng Ngành tinh gọn tổ chức bộ máy, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với mô hình Tòa án 3 cấp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ Thẩm phán vững mạnh, chuyên nghiệp, liêm chính để làm cơ sở nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của Tòa án các cấp, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu mà Quốc hội đã đề ra", Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu.

Tóm tắt lý lịch của đồng chí Nguyễn Văn Quảng

Tân Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng sinh ngày 23/8/1969 tại Hải Phòng.

Ngày vào Đảng 4/1/1994, trình độ lý luận chính trị Cao cấp; Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật, Cao đẳng Kiểm sát. Lý luận chính trị Cao cấp.

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng.

Khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013 và năm 2020; Chiến sĩ thi đua ngành năm 2014; Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2012.

Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng 6/2005 - 9/2006: Ủy viên Ủy ban kiểm sát, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 10/2006 - 6/2007: Kiểm sát viên Trung cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 7/2007 - 7/2012: Kiểm sát viên Trung cấp; Ủy viên Ủy ban kiểm sát, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 8/2012 - 9/2014: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan dân chính Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 10/2014 - 5/2015: Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, Viện Kiếm sát nhân dân tối cao.

Từ tháng 6/2015 - 5/2017: Kiểm sát viên cao cấp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 6/2017 - 8/2018: Kiểm sát viên cao cấp, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Từ tháng 9/2018 - 12/2019: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Từ tháng 12/2019 - 10/2020: Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Từ tháng 10/2020 - 1/2021: Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ tháng 1/2021 - 7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII.

Từ tháng 7/2021 - 6/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng.

Từ ngày 1/7/2025 - 9/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (mới), Đại biểu Quốc hội khóa XV; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV thành phố Đà Nẵng (mới).

Từ ngày 3/9/2025 - 11/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ, theo Quyết định số 1883/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Từ ngày 12/9/2025 - 11/2025: Được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 4/11/2025, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 10/11/2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV, được Quốc hội bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân ối cao.