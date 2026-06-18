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Gần 80 hiện vật kể chuyện những dòng sông Nam Bộ

Quỳnh Anh In bài viết
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(Ngày Nay) - Sáng 17/6, trưng bày chuyên đề “Chúng tôi, những dòng sông Nam Bộ” được khai mạc tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Với gần 80 hiện vật, hình ảnh và tư liệu, triển lãm kể câu chuyện về những dòng sông đã góp phần định hình đời sống và bản sắc văn hóa Nam Bộ.
Gần 80 hiện vật kể chuyện những dòng sông Nam Bộ

Buổi trưng bày “Chúng tôi, những dòng sông Nam Bộ” được tổ chức trong khuôn khổ dự án “Sống cùng dòng sông” do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Viện Pháp tại Việt Nam khởi xướng.

Tham dự lễ khai mạc có ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh; ông Eric Soulier, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam; bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện các cơ quan, đơn vị văn hóa của Việt Nam và Pháp.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Etienne Ranaivoson cho biết, trưng bày là một trong những thành tựu nổi bật nhất của dự án “Sống cùng dòng sông”. Theo ông, dự án không chỉ tập trung vào các thách thức đối với hệ sinh thái sông ngòi mà còn hướng tới việc nhìn nhận lại mối quan hệ giữa con người và sông nước. “Vấn đề cốt lõi là định nghĩa lại cách chúng ta sống cùng những dòng sông”, ông nhấn mạnh.

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Ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai mạc. (Nguồn: Báo Văn Hoá)

Kể chuyện dòng sông bằng hiện vật

Điểm nhấn của trưng bày là gần 80 hiện vật, tác phẩm hội họa, hình ảnh và tư liệu được tuyển chọn từ sự hợp tác của bốn bảo tàng tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ và Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Các hiện vật được sắp đặt theo nhiều chủ đề, kể lại câu chuyện về những dòng sông Nam Bộ, từ dấu tích cư trú của cư dân cổ, đời sống kinh tế - văn hóa gắn với sông nước đến sự chuyển mình của các đô thị ven sông qua thời gian.

Theo Ban tổ chức, trưng bày không chỉ giới thiệu những giá trị lịch sử và văn hóa của hệ thống sông ngòi Nam Bộ mà còn gợi mở những suy ngẫm về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên trước những thách thức của biến đổi khí hậu và đô thị hóa. Qua đó, chương trình hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên nước và phát triển bền vững.

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Một góc hiện vật Nam bộ trưng bày trong chuyên đề. (Nguồn: Báo Phụ Nữ)

Trưng bày “Chúng tôi, những dòng sông Nam Bộ” mở cửa phục vụ công chúng từ ngày 17/6 đến hết ngày 17/10/2026 tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

Quỳnh Anh
văn hoá Nam Bộ trưng bày nghệ thuật Việt Nam Pháp

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