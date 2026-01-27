Mã Hóa: Triển lãm về con ngựa và phép chơi chữ đón Tết Bính Ngọ

(Ngày Nay) - Triển lãm chơi chữ giữa con ngựa, sự số hóa và tiếp biến văn hóa trong dòng chảy hiện đại. Sự kiện được kỳ vọng là nơi vừa giải mã, vừa đặt ra những góc nhìn mới cho con giáp thứ bảy này.
Mã Hóa: Triển lãm về con ngựa và phép chơi chữ đón Tết Bính Ngọ ảnh 1
Tranh của tác giả Hoàng Phương Liên.

Từ ngày 29/1 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), dự án 39 Concept mang đến triển lãm loạt tranh và tượng có tên "Mã Hóa." Tác giả là nhóm 25 nghệ sỹ đương đại cùng tham gia giải mã và tái định nghĩa hình tượng con ngựa bằng tư duy sáng tạo mới.

Ban tổ chức dùng hai chữ "Mã" và "Hóa" tách rời để ám chỉ con ngựa, văn hóa và sự biến hóa. Đứng cùng nhau, "Mã Hóa" lôi kéo người xem vào không gian chuyển đổi số hiện đại. Tổng hòa tất cả, triển lãm kỳ vọng trở thành một dòng chảy của di sản trong đời sống ngày nay.

"Trong kỷ nguyên số, 'Mã Hóa' không còn bó hẹp trong phạm vi kỹ thuật mà trở thành ẩn dụ cho sự chuyển mình của các giá trị di sản. Nếu ngựa trong sử thi là sắt nung đỏ lòng yêu nước, thì ngựa của thời đại hôm nay là những 'mã số' chuyển hóa" - đại diện dự án chia sẻ.

Mỗi tác giả mang một phong cách riêng với các đường nét, màu sắc và hiệu ứng thị giác khác nhau. Cùng nhau họ thổi hồn mới cho hình tượng con ngựa trong dân gian Việt Nam.

Mã Hóa: Triển lãm về con ngựa và phép chơi chữ đón Tết Bính Ngọ ảnh 2
Tranh của họa sỹ Nguyễn Phan Bách.

Triển lãm gồm loạt tác phẩm của Đào Hải Phong, Trần Hồng Đức, Hoàng Phương Liên, Trần Nhật Thăng, Trần Gia Tùng, Việt Anh, Vũ Hữu Nhung, Lê Thị Minh Tâm, Nguyễn Phan Bách, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Xuân Đệm – Dương Toàn, Nguyễn Quốc Thắng, Bình Nhi, Nguyễn Thanh Quang, Lê Ngọc Thuận, Nguyễn Hưng, Nguyễn Minh, Hà Nguyễn, Lê Minh Trí, Lê Thư Hương, Vương Linh, Nguyễn Phan Thảo Đan, Nhật Lê (Lê Nguyên Nhật) và chính Lê Thiết Cương.

Triển lãm nghệ thuật con giáp vốn là hoạt động thường niên, "đến hẹn lại lên" của cố họa sỹ Lê Thiết Cương (1962-2025) và nhóm nghệ sỹ G39 cùng nhiều bạn bè thân thiết, nhằm tống cựu nghinh tân.

Đây sẽ là năm đầu tiên 39 Concept - dự án do Lê Nguyên Nhật - con trai cố nghệ sỹ tiếp quản.

Họa sỹ Lê Thiết Cương sinh năm 1962, mất vì bạo bệnh ở tuổi 63 hồi tháng 7/2025. Ông đã có 30 năm theo đuổi phong cách tối giản, có tác phẩm được sưu tầm ở các Bảo tàng ở Singapore, Bỉ, Việt Nam.

Cố nghệ sỹ cũng nổi tiếng với nhiều bìa sách, truyện, tập thơ của bạn bè nghệ sỹ như Nghệ sĩ Nhân dân Đào Trọng Khánh, nhà phê bình Nguyễn Thụy Kha, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, nhà thơ Đoàn Ngọc Thu...

Ngoài tranh, tại triển lãm cũng sẽ có tác phẩm tượng cuối đời của cố họa sỹ. Đây là tác phẩm ông sáng tác trong thời gian chống trọi với bệnh tật, nhằm kịp thời xuất hiện trong sự kiện này.

Một số tác phẩm có trong triển lãm:

Mã Hóa: Triển lãm về con ngựa và phép chơi chữ đón Tết Bính Ngọ ảnh 3
Tranh của họa sỹ Lê Thiết Cương tại triển lãm.
Mã Hóa: Triển lãm về con ngựa và phép chơi chữ đón Tết Bính Ngọ ảnh 4
Tác phẩm của họa sỹ Đào Hải Phong.
Mã Hóa: Triển lãm về con ngựa và phép chơi chữ đón Tết Bính Ngọ ảnh 5
Con ngựa trên tranh của họa sỹ Bình Nhi.
Mã Hóa: Triển lãm về con ngựa và phép chơi chữ đón Tết Bính Ngọ ảnh 6
Tượng của tác giả Nguyễn Hồng Quang.
Mã Hóa: Triển lãm về con ngựa và phép chơi chữ đón Tết Bính Ngọ ảnh 7
Tác phẩm của Lê Thị Minh Tâm.
