“HER” và những nét vẽ chạm tới cảm xúc về người phụ nữ

(Ngày Nay) - Khai mạc đúng Ngày của Mẹ (10/5) tại Aqua Art, triển lãm “HER - Women in Motion and Emotion” mang đến hơn 100 tác phẩm hội họa cùng chuỗi workshop, art talk xoay quanh hình ảnh người phụ nữ. Không chỉ dừng ở một không gian trưng bày, “HER” mở ra hành trình quan sát cơ thể, chuyển động và cảm xúc qua hội họa, nơi ký họa trở thành cách nghệ sĩ lưu giữ những rung động đời thường.

Sáng 10/5, triển lãm “HER - Women in Motion and Emotion (Phụ nữ trong chuyển động và cảm xúc)” chính thức khai mạc tại Trung tâm Nghệ thuật Aqua Art (44 Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội), thu hút đông đảo họa sĩ, người thực hành nghệ thuật và công chúng yêu hội họa.

Diễn ra xuyên suốt tháng 5, “HER” được xây dựng như một chuỗi hoạt động nghệ thuật đa dạng gồm triển lãm, workshop và tọa đàm nghệ thuật. Triển lãm giới thiệu hơn 100 tác phẩm hội họa, ký họa và điêu khắc của nhóm họa sĩ Mười Bốn, bao gồm các nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Cương, Nguyễn Xuân Đam, Hoàng Ngọc Hoàn, Nguyễn Quốc Hùng, Trần Thị Phương Huyền, Vũ Quang Hưng, Trần Đức Lân, Dương Thị Ngọc Lụa, Tô Hoàng Nguyên, Phạm Thái, Bùi Đức Thành, Nguyễn Hồng Tuấn, Giáp Văn Tuấn và Đào Anh Việt. Qua nhiều phong cách và chất liệu khác nhau, các tác phẩm cùng hướng về hình ảnh người phụ nữ với những lát cắt đa dạng về cảm xúc, chuyển động và đời sống nội tâm.

Họa sĩ Dương Thị Ngọc Lụa, đại diện nhóm họa sĩ cho biết “HER” được xây dựng như một không gian nghệ thuật cởi mở, nơi nhiều phong cách và góc nhìn khác nhau cùng đối thoại về hình ảnh người phụ nữ đương đại. Theo nữ họa sĩ, điều tạo nên tinh thần của triển lãm không nằm ở việc định nghĩa phụ nữ theo một khuôn mẫu cố định, mà ở cách mỗi nghệ sĩ giữ lại những cảm xúc và trải nghiệm rất riêng qua hội họa.

Không gian triển lãm được chia thành nhiều tầng trải nghiệm. Nếu tầng một trưng bày các tác phẩm hoàn chỉnh, thì tầng hai giới thiệu những bản ký họa được các nghệ sĩ thực hiện trong các buổi vẽ mẫu thường niên.

Theo họa sĩ Nguyễn Ngọc Cương, chủ đề “HER” không bắt đầu từ những khái niệm quá lớn lao hay mang tính biểu tượng, mà đến từ chính những người phụ nữ gần gũi trong đời sống thường ngày. Từ người mẫu trong các buổi ký họa, người vợ, người con đến những hình ảnh rất đời thường, tất cả đều trở thành chất liệu để nghệ sĩ quan sát và lưu giữ bằng cảm xúc cá nhân.

“Tầng một là không gian trưng bày tác phẩm, còn tầng hai giới thiệu những bản ký họa mà chúng tôi vẫn thực hiện cùng nhau hằng tuần. Với tôi, “HER” đơn giản là câu chuyện về những người phụ nữ quanh mình được nhìn và cảm nhận bằng sự quan sát rất tự nhiên của người làm nghệ thuật”, họa sĩ Nguyễn Ngọc Cương chia sẻ.

Điểm đáng chú ý của “HER” nằm ở cách triển lãm kết nối hoạt động trưng bày với trải nghiệm thực hành nghệ thuật. Ngay sau lễ khai mạc, workshop “Her Flow” diễn ra với sự tham gia của nhiều họa sĩ và người yêu hội họa. Trong không gian có nhạc nền và trình diễn múa đương đại, người tham gia thực hành vẽ mẫu chuyển động bằng nhiều chất liệu khác nhau.

Không khí workshop diễn ra cởi mở, nơi cả người đã có nền tảng mỹ thuật lẫn người lần đầu cầm bút ký họa đều có thể tham gia. Tại đây, người tham gia được hướng dẫn từ những bước cơ bản để hiểu vai trò của ký họa trong hội họa, từ việc quan sát, ghi chép chuyển động đến phát triển thành một tác phẩm hoàn chỉnh.

“HER” vì thế không chỉ dừng ở việc ngắm tranh, mà còn mở ra cơ hội để công chúng trực tiếp trải nghiệm quá trình hình thành một tác phẩm nghệ thuật - từ quan sát, cảm nhận đến thể hiện bằng đường nét và màu sắc.

Trong số các tác phẩm được trưng bày lần này, Nguyễn Ngọc Cương mang đến ba bức tranh vẽ chính con gái mình. Không lựa chọn những đề tài lớn lao, nam họa sĩ hướng đến việc lưu giữ những khoảnh khắc đời thường bằng hội họa. “Khi vẽ con gái, tôi có cảm giác như đang lưu giữ lại từng giai đoạn trưởng thành của con bằng hội họa. Đó không phải điều gì quá lớn lao, mà đơn giản là những bức tranh nhỏ được vẽ bằng tình cảm của một người cha, bằng sự quan sát và những cảm xúc rất riêng”, họa sĩ Nguyễn Ngọc Cương nói.

Những chia sẻ mộc mạc ấy cũng phần nào phản ánh tinh thần chung của triển lãm, nơi người phụ nữ không được tái hiện bằng những định nghĩa vốn có, mà hiện lên qua ký ức, trải nghiệm và cảm xúc cá nhân của mỗi nghệ sĩ.

Sau workshop “Her Flow”, chuỗi hoạt động sẽ tiếp tục với “Her Feel”, “Her Form”, các buổi thực hành nghệ thuật và art talk diễn ra đến hết ngày 31/5. Không chỉ tạo nên một không gian thưởng lãm, “HER” còn gợi mở cách công chúng tiếp cận hội họa theo hướng gần gũi hơn: bắt đầu từ quan sát, từ cảm xúc và từ những điều rất đời thường quanh mình.