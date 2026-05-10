“HER” và những nét vẽ chạm tới cảm xúc về người phụ nữ

Thùy Linh In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Khai mạc đúng Ngày của Mẹ (10/5) tại Aqua Art, triển lãm “HER - Women in Motion and Emotion” mang đến hơn 100 tác phẩm hội họa cùng chuỗi workshop, art talk xoay quanh hình ảnh người phụ nữ. Không chỉ dừng ở một không gian trưng bày, “HER” mở ra hành trình quan sát cơ thể, chuyển động và cảm xúc qua hội họa, nơi ký họa trở thành cách nghệ sĩ lưu giữ những rung động đời thường.

Sáng 10/5, triển lãm “HER - Women in Motion and Emotion (Phụ nữ trong chuyển động và cảm xúc)” chính thức khai mạc tại Trung tâm Nghệ thuật Aqua Art (44 Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội), thu hút đông đảo họa sĩ, người thực hành nghệ thuật và công chúng yêu hội họa.

“HER” và những nét vẽ chạm tới cảm xúc về người phụ nữ ảnh 1

Không gian triển lãm “HER - Women in Motion and Emotion” thu hút đông đảo công chúng yêu hội họa trong ngày khai mạc. Ảnh: Thùy Linh

Diễn ra xuyên suốt tháng 5, “HER” được xây dựng như một chuỗi hoạt động nghệ thuật đa dạng gồm triển lãm, workshop và tọa đàm nghệ thuật. Triển lãm giới thiệu hơn 100 tác phẩm hội họa, ký họa và điêu khắc của nhóm họa sĩ Mười Bốn, bao gồm các nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Cương, Nguyễn Xuân Đam, Hoàng Ngọc Hoàn, Nguyễn Quốc Hùng, Trần Thị Phương Huyền, Vũ Quang Hưng, Trần Đức Lân, Dương Thị Ngọc Lụa, Tô Hoàng Nguyên, Phạm Thái, Bùi Đức Thành, Nguyễn Hồng Tuấn, Giáp Văn Tuấn và Đào Anh Việt. Qua nhiều phong cách và chất liệu khác nhau, các tác phẩm cùng hướng về hình ảnh người phụ nữ với những lát cắt đa dạng về cảm xúc, chuyển động và đời sống nội tâm.

“HER” và những nét vẽ chạm tới cảm xúc về người phụ nữ ảnh 2

Nhóm họa sĩ Mười Bốn tại lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: Báo Hà Nội Mới

Họa sĩ Dương Thị Ngọc Lụa, đại diện nhóm họa sĩ cho biết “HER” được xây dựng như một không gian nghệ thuật cởi mở, nơi nhiều phong cách và góc nhìn khác nhau cùng đối thoại về hình ảnh người phụ nữ đương đại. Theo nữ họa sĩ, điều tạo nên tinh thần của triển lãm không nằm ở việc định nghĩa phụ nữ theo một khuôn mẫu cố định, mà ở cách mỗi nghệ sĩ giữ lại những cảm xúc và trải nghiệm rất riêng qua hội họa.

“HER” và những nét vẽ chạm tới cảm xúc về người phụ nữ ảnh 3

Bên cạnh hội họa, triển lãm cũng mang tới các tác phẩm điêu khắc của họa sĩ Bùi Đức Thành và Trần Đức Lân. Ảnh: Thùy Linh

Không gian triển lãm được chia thành nhiều tầng trải nghiệm. Nếu tầng một trưng bày các tác phẩm hoàn chỉnh, thì tầng hai giới thiệu những bản ký họa được các nghệ sĩ thực hiện trong các buổi vẽ mẫu thường niên.

“HER” và những nét vẽ chạm tới cảm xúc về người phụ nữ ảnh 4

Tầng hai triển lãm trưng bày những bản ký họa được thực hiện trong các buổi vẽ mẫu thường niên của các họa sĩ. Ảnh: Thùy Linh

Theo họa sĩ Nguyễn Ngọc Cương, chủ đề “HER” không bắt đầu từ những khái niệm quá lớn lao hay mang tính biểu tượng, mà đến từ chính những người phụ nữ gần gũi trong đời sống thường ngày. Từ người mẫu trong các buổi ký họa, người vợ, người con đến những hình ảnh rất đời thường, tất cả đều trở thành chất liệu để nghệ sĩ quan sát và lưu giữ bằng cảm xúc cá nhân.

“Tầng một là không gian trưng bày tác phẩm, còn tầng hai giới thiệu những bản ký họa mà chúng tôi vẫn thực hiện cùng nhau hằng tuần. Với tôi, “HER” đơn giản là câu chuyện về những người phụ nữ quanh mình được nhìn và cảm nhận bằng sự quan sát rất tự nhiên của người làm nghệ thuật”, họa sĩ Nguyễn Ngọc Cương chia sẻ.

“HER” và những nét vẽ chạm tới cảm xúc về người phụ nữ ảnh 5

Không gian ký họa tại tầng hai mang đến góc nhìn gần gũi hơn về quá trình thực hành hội họa. Ảnh: Thùy Linh

Điểm đáng chú ý của “HER” nằm ở cách triển lãm kết nối hoạt động trưng bày với trải nghiệm thực hành nghệ thuật. Ngay sau lễ khai mạc, workshop “Her Flow” diễn ra với sự tham gia của nhiều họa sĩ và người yêu hội họa. Trong không gian có nhạc nền và trình diễn múa đương đại, người tham gia thực hành vẽ mẫu chuyển động bằng nhiều chất liệu khác nhau.

“HER” và những nét vẽ chạm tới cảm xúc về người phụ nữ ảnh 6

Workshop “Her Flow” kết hợp ký họa chuyển động và trình diễn múa đương đại trong không gian giàu cảm xúc. Ảnh: Thùy Linh

Không khí workshop diễn ra cởi mở, nơi cả người đã có nền tảng mỹ thuật lẫn người lần đầu cầm bút ký họa đều có thể tham gia. Tại đây, người tham gia được hướng dẫn từ những bước cơ bản để hiểu vai trò của ký họa trong hội họa, từ việc quan sát, ghi chép chuyển động đến phát triển thành một tác phẩm hoàn chỉnh.

“HER” và những nét vẽ chạm tới cảm xúc về người phụ nữ ảnh 7

Người tham gia workshop thực hành ghi lại chuyển động cơ thể bằng nhiều chất liệu mở. Ảnh: Thùy Linh
“HER” và những nét vẽ chạm tới cảm xúc về người phụ nữ ảnh 8

Workshop “Her Flow” thu hút cả người lớn và trẻ nhỏ cùng trải nghiệm ký họa và sáng tạo nghệ thuật. Ảnh: Thùy Linh

“HER” vì thế không chỉ dừng ở việc ngắm tranh, mà còn mở ra cơ hội để công chúng trực tiếp trải nghiệm quá trình hình thành một tác phẩm nghệ thuật - từ quan sát, cảm nhận đến thể hiện bằng đường nét và màu sắc.

Trong số các tác phẩm được trưng bày lần này, Nguyễn Ngọc Cương mang đến ba bức tranh vẽ chính con gái mình. Không lựa chọn những đề tài lớn lao, nam họa sĩ hướng đến việc lưu giữ những khoảnh khắc đời thường bằng hội họa. “Khi vẽ con gái, tôi có cảm giác như đang lưu giữ lại từng giai đoạn trưởng thành của con bằng hội họa. Đó không phải điều gì quá lớn lao, mà đơn giản là những bức tranh nhỏ được vẽ bằng tình cảm của một người cha, bằng sự quan sát và những cảm xúc rất riêng”, họa sĩ Nguyễn Ngọc Cương nói.

“HER” và những nét vẽ chạm tới cảm xúc về người phụ nữ ảnh 9

Các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Ngọc Cương trưng bày tại triển lãm “HER”. Ảnh: Thùy Linh

Những chia sẻ mộc mạc ấy cũng phần nào phản ánh tinh thần chung của triển lãm, nơi người phụ nữ không được tái hiện bằng những định nghĩa vốn có, mà hiện lên qua ký ức, trải nghiệm và cảm xúc cá nhân của mỗi nghệ sĩ.

Sau workshop “Her Flow”, chuỗi hoạt động sẽ tiếp tục với “Her Feel”, “Her Form”, các buổi thực hành nghệ thuật và art talk diễn ra đến hết ngày 31/5. Không chỉ tạo nên một không gian thưởng lãm, “HER” còn gợi mở cách công chúng tiếp cận hội họa theo hướng gần gũi hơn: bắt đầu từ quan sát, từ cảm xúc và từ những điều rất đời thường quanh mình.

Thùy Linh
HER triển lãm mỹ thuật nghệ thuật hội họa phụ nữ ký họa

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Con người và thiên nhiên: UNESCO gìn giữ sự sống và di sản
Con người và thiên nhiên: UNESCO gìn giữ sự sống và di sản
(Ngày Nay) - Báo cáo “Con người và thiên nhiên tại các khu vực được UNESCO công nhận: Những đóng góp ở quy mô toàn cầu và địa phương” cho thấy có 2.260 khu vực sinh sống nơi con người và thiên nhiên cùng tồn tại hài hòa, từ Dja đến Greenland, được hình thành qua các thách thức khí hậu, sự gìn giữ của cộng đồng và tri thức bản địa.
Bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhiễm khuẩn huyết trên nền thủy đậu
Bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhiễm khuẩn huyết trên nền thủy đậu
(Ngày Nay) - Ngày 11/5, Khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết đang nỗ lực điều trị cho một bệnh nhi 6 tuổi (Lai Châu) nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Từ những nốt phỏng nước thủy đậu thông thường, bệnh đã diễn tiến nhanh chóng thành suy hô hấp nặng và nhiễm khuẩn huyết do phế cầu.
Tuyển sinh đại học sẽ ổn định đến năm 2030
Tuyển sinh đại học sẽ ổn định đến năm 2030
(Ngày Nay) - Từ năm 2026, tuyển sinh đại học sẽ có hàng loạt thay đổi như giới hạn tối đa 15 nguyện vọng, quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển, giảm số phương thức xét tuyển hay xác thực dữ liệu ưu tiên qua cơ sở dữ liệu dân cư.
Căng thẳng Vùng Vịnh có nguy cơ leo thang
Căng thẳng Vùng Vịnh có nguy cơ leo thang
(Ngày Nay) - Căng thẳng tại Vùng Vịnh đang có nguy cơ leo thang sau nhiều ngày đụng độ và các cáo buộc đáp trả lẫn nhau. Trong diễn biến mới nhất, ngày 10/5, một tàu chở hàng bị tấn công ngoài khơi Qatar và Iran cảnh báo nhằm mục tiêu tấn công vào các lợi ích của Mỹ trong khu vực.
Gần 70 tác phẩm hội họa trên chất liệu da bò tại triển lãm "Hẹn ước mùa sau"
Gần 70 tác phẩm hội họa trên chất liệu da bò tại triển lãm "Hẹn ước mùa sau"
(Ngày Nay) - Điểm đặc biệt của triển lãm nằm ở việc sử dụng da bò làm nền vẽ chính. Trong lịch sử mỹ thuật, da động vật từng xuất hiện dưới dạng giấy trong các bản thảo cổ, song việc sử dụng da bò trực tiếp cho một triển lãm quy mô với hàng chục tác phẩm khổ lớn vẫn còn hiếm gặp ở Việt Nam.
Bất ngờ với kết quả AI dự đoán đội vô địch World Cup 2026
Bất ngờ với kết quả AI dự đoán đội vô địch World Cup 2026
(Ngày Nay) - Theo kết quả khảo sát của Bank of America, người hâm mộ túc cầu cho rằng đội tuyển Pháp là ứng viên hàng đầu nâng cao chức vô địch FIFA World Cup 2026. Tuy nhiên, công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) Copilot của Microsoft lại đặt niềm tin vào một nhà vô địch khác.