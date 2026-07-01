KDC Education đẩy mạnh chương trình giáo dục Kỹ năng Công dân số cho học sinh phổ thông

(Ngày Nay) - Từ những lớp học kỹ năng số đầu tiên đến lộ trình giáo dục Công dân số dành cho học sinh phổ thông, KDC Education đang từng bước xây dựng giải pháp giáo dục giúp học sinh sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm và làm chủ trí tuệ nhân tạo trong học tập, đời sống.

Một năm học mở rộng dấu ấn giáo dục Công dân số

Năm học 2025-2026 ghi nhận bước phát triển đáng chú ý của KDC Education trong việc triển khai chương trình Kỹ năng Công dân số tại các trường phổ thông. Trong năm học vừa qua, KDC Education đã đồng hành cùng hơn 150 trường học trên toàn quốc với hơn 100.000 học sinh theo học.

Bên cạnh đó, KDC Education cũng phát triển hệ thống học liệu số Play & Learn Station. Với hình ảnh minh họa gần gũi, nhân vật dễ thương và cách diễn giải ngắn gọn, dễ hiểu, chuỗi video giúp học sinh tiếp cận các chủ đề như bảo vệ danh tính số, cài đặt quyền riêng tư, an toàn trước đường link lạ, sử dụng thiết bị hợp lý và giao tiếp văn minh trên môi trường số.

Từ lớp học trực tiếp đến nội dung số, KDC Education hướng đến mục tiêu giúp học sinh hiểu công nghệ một cách gần gũi, biết sử dụng Internet an toàn, có trách nhiệm và hình thành những thói quen tích cực trong đời sống số hằng ngày.

Định hướng năm học 2026-2027: Hoàn thiện lộ trình liên cấp, tăng cường nội dung AI

Chương trình Kỹ năng Công dân số 2026-2027 của KDC Education được xây dựng theo lộ trình liên cấp từ tiểu học, THCS đến THPT, bảo đảm nội dung phù hợp với đặc điểm nhận thức, tâm lý và nhu cầu sử dụng công nghệ của học sinh ở từng độ tuổi.

Thay vì tiếp cận theo hướng lý thuyết khô cứng, chương trình đặt học sinh vào các tình huống gần gũi trong đời sống số. Từ đó giúp các em hình thành kỹ năng sử dụng Internet an toàn, giao tiếp văn minh, bảo vệ dữ liệu cá nhân, sáng tạo nội dung có trách nhiệm và từng bước làm chủ công nghệ trong học tập cũng như cuộc sống.

Một điểm nhấn quan trọng của chương trình trong năm học 2026-2027 là cập nhật và bổ sung nội dung cho miền năng lực số thứ 6 - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Nội dung AI được xây dựng phù hợp theo từng độ tuổi, giúp học sinh không chỉ biết sử dụng công cụ số, mà còn hiểu cách ứng dụng AI an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm.

Song song đó, KDC Education sẽ tăng cường các hoạt động tương tác và tình huống thực hành trên nền tảng PLS - Play and Learn Station. Thông qua các mô phỏng gần gũi với đời sống số, học sinh được quan sát, lựa chọn cách xử lý và rút ra bài học từ chính trải nghiệm của mình.

Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo ngày càng hiện diện sâu trong mọi khía cạnh của đời sống, KDC Education hy vọng sẽ có thể tiếp tục đồng hành cùng nhà trường và phụ huynh, học sinh để triển khai hoạt động giáo dục Kỹ năng Công dân số một cách bài bản, liên tục và phù hợp với từng lứa tuổi trong năm học 2026-2027 cũng như những năm học sắp tới.