Thùy Dương đăng quang Chuông vàng vọng cổ 2025

(Ngày Nay) -Với 99.58 điểm, Đặng Thị Thùy Dương (1993, TPHCM) đã đăng quang Chuông vàng vọng cổ 2025, vượt qua chuông bạc và chuông đồng là Lê Thị Hà Như (2006, Vĩnh Long) và Vương Quan Trí (2009, An Giang).

Tối 28/9, vòng chung kết cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2025 đã diễn ra khá hấp dẫn khi cả 3 thí sinh đều được đánh giá đồng đều, không ai thực sự nổi trội. Tuy nhiên, Thùy Dương đã tận dụng lợi thế kinh nghiệm dày dặn hơn để bứt phá.

Ở phần thi trích đoạn cải lương lịch sử, trong khi 2 thí sinh nhỏ tuổi tỏ ra lúng túng khi phải “khoác chiếc áo quá rộng” thì Thùy Dương đã làm tốt hơn so với kỳ vọng. Các thành viên ban giám khảo đều dành nhiều lời khen cũng như bày tỏ sự ngạc nhiên trước một Thùy Dương hoàn toàn “lột xác” so với các vòng thi trước.

Đến phần thi bốc thăm bài ca cổ, Thùy Dương đã thể hiện tròn trịa bài Vương vấn sông Hồng (tác giả Nguyễn Thiên Đăng). Hội đồng giám khảo mong rằng, Thùy Dương nên tự tin để khoe làn hơi của mình thay vì quá an toàn.

Tuy nhiên, trong một cuộc thi thì lựa chọn an toàn vẫn thường dẫn đến thành công. Lần này, Thùy Dương và huấn luyện viên Ngọc Đợi đã đúng khi tập trung làm thật tốt vai diễn sở trường và thể hiện “vừa đủ” với bài ca được bốc thăm.

Việc Hà Như hay Quan Trí chưa thể lấy “chuông vàng” cũng để lại nuối tiếc cho nhiều khán giả khi sân khấu cải lương rất cần những nhân tố mới, tươi trẻ như thế. Hà Như và Quan Trí có đầy đủ tố chất để trở thành những đào chánh, kép chánh của sân khấu cải lương. Tuy nhiên, cả hai vẫn cần thêm thời gian để cọ xát, đào luyện và trưởng thành.

Ngoài các giải thưởng chính thức, ban tổ chức cũng trao một số giải thưởng phụ: giải Hội đồng Báo chí bình chọn – Nguyễn Tấn Đạt; giải Thí sinh được yêu thích nhất đêm thi – Hà Như; Thí sinh có hoạt động lan tỏa trách nhiệm cộng đồng – Hà Như.

Dịp này, UBND TPHCM cũng tặng bằng khen cho 7 tập thể và 26 cá nhân có nhiều đóng góp cho cuộc thi Chuông vàng vọng cổ.