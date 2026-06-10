TPHCM: Livestream quảng bá ẩm thực đô thị trên TikTok

Trọng Thịnh In bài viết
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(Ngày Nay) - Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vừa triển khai thí điểm chương trình quảng bá ẩm thực đô thị trên TikTok, kết hợp livestream và video ngắn nhằm lan tỏa giá trị văn hóa, di sản.
Các TikToker tại Lễ hội Tết Việt ở Công viên bờ sông Sài Gòn
Các TikToker tại Lễ hội Tết Việt ở Công viên bờ sông Sài Gòn

Chiều ngày 9/6, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã tổ chức họp với một số đơn vị liên quan về việc triển khai chương trình “Chạm Sài Gòn - Ký ức đô thị”, quảng bá ẩm thực đô thị trên nền tảng mạng xã hội nhằm đẩy mạnh giới thiệu hình ảnh văn hóa, ẩm thực mang tính đặc trưng và tiêu biểu của TPHCM.

Chương trình “Chạm Sài Gòn - Ký ức đô thị” sẽ tập trung khai thác các giá trị văn hóa đặc trưng của TPHCM, trong đó ẩm thực gắn với văn hóa và di sản đô thị sẽ là điểm nhấn của chương trình. Thành phố sẽ lựa chọn những món ăn tiêu biểu, những nét văn hóa ẩm thực đặc trưng mang đậm dấu ấn của TPHCM để giới thiệu. Đồng thời, thành phố sẽ hỗ trợ các địa phương trong việc tập huấn, nâng cao năng lực truyền thông đa nền tảng, xây dựng lực lượng tại chỗ nhằm phát huy các cá nhân tiêu biểu trở thành “đại sứ truyền thông”.

Trước mắt, “Chạm Sài Gòn - Ký ức đô thị” được đề xuất tổ chức thí điểm tại ba phường trung tâm là Sài Gòn, Bến Thành và Chợ Lớn. Các hoạt động livestream, quảng bá phải xuất phát từ thực tiễn, do địa phương đề xuất nội dung, địa điểm phù hợp với bản sắc; gắn với di tích, không gian văn hóa và cơ sở ẩm thực tiêu biểu, tránh áp đặt. Bên cạnh đó, hoạt động cần hướng đến việc quảng bá các giá trị văn hóa, di sản và ẩm thực đặc trưng của TPHCM trên các nền tảng số.

TPHCM: Livestream quảng bá ẩm thực đô thị trên TikTok ảnh 1
Các TikToker đang trải nghiệm làm nem Thủ Đức.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, hiện thành phố đang triển khai ứng dụng truyền thông đa nền tảng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp giữa báo chí truyền thống và mạng xã hội. Việc quảng bá cần bắt đầu từ các giá trị đặc trưng như văn hóa, di sản, ẩm thực nhằm lan tỏa hình ảnh địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế, đặc biệt là thương mại điện tử. Đây là chương trình livestream quy mô lớn nhằm quảng bá văn hóa, di sản và thúc đẩy du lịch bền vững, đồng thời mở ra cách tiếp cận mới mẻ trong việc đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng trẻ.

“Để các hoạt động quảng bá phát huy hiệu quả cao, các đơn vị tổ chức cần đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, tăng cường phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương. Các hoạt động cần chuẩn bị kỹ về kế hoạch, điều kiện tổ chức tại không gian công cộng để hạn chế rủi ro”, ông Hồi cho biết thêm.

TPHCM: Livestream quảng bá ẩm thực đô thị trên TikTok ảnh 2
Các TikToker đang trải nghiệm làm nem Thủ Đức.

Góp ý về việc tổ chức, đại diện TikTok Việt Nam cho biết đơn vị đã từng phối hợp với một số ban, ngành tại TPHCM để tổ chức các buổi livestream bán hàng nông sản, các chương trình giới thiệu điểm du lịch, đặc sản tại một số địa điểm trên địa bàn. Chương trình đã đạt hiệu quả rất cao. Tuy nhiên, sau khi TPHCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mô hình chính quyền địa phương đã thay đổi theo hướng tinh gọn. Trong bối cảnh đó, sự hiện diện của các xã, phường trên không gian số còn hạn chế, chưa phản ánh đầy đủ đặc trưng về địa giới, văn hóa, di sản và ẩm thực.

Vì vậy, để triển khai tốt chương trình “Chạm Sài Gòn - Ký ức đô thị”, đơn vị sẽ tập trung sản xuất video ngắn kết hợp livestream để quảng bá văn hóa, di sản, ẩm thực và truyền thông chính sách. Với nền tảng TikTok hiện có khoảng 70 triệu người dùng thường xuyên tại Việt Nam, đây là cơ sở để lan tỏa thông tin, hình ảnh và các giá trị văn hóa đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước. TikTok Việt Nam mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và người dân để triển khai chương trình hiệu quả.

Ông Đào Trọng Kiên - Trưởng Ban tổ chức “Chạm Sài Gòn - Ký ức đô thị” cho biết, chương trình được khởi xướng với mục đích tạo nên một hành trình khám phá đầy cảm hứng, nơi mỗi phường, mỗi xã trở thành một điểm đến văn hóa, di sản, ẩm thực sống động. Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, chương trình mong muốn thúc đẩy văn hóa, du lịch, quảng bá những món ăn đặc trưng và đưa hình ảnh địa phương trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách. Đồng thời, đây cũng là dịp để tôn vinh di sản của TPHCM, khẳng định giá trị lịch sử và bản sắc độc đáo của từng vùng đất.

Trọng Thịnh
Văn hoá Thể thao livestream tiktok thí điểm ẩm thực

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