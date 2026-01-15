Liên kết giáo dục tại TP.HCM: Đại học Quốc gia sẽ rà soát vấn đề “chứng chỉ nội bộ”

(Ngày Nay) - Đại học Quốc gia TP.HCM ngày 14/1/2026 đã có phản hồi phóng viên Ngày Nay về việc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cấp nhiều giấy tờ gọi là “chứng chỉ nội bộ” cho học viên tham gia các khoá bồi dưỡng phương pháp giảng dạy STEAM, Kỹ năng sống, Giá trị sống...

Theo đại diện Đại học Quốc gia TP.HCM, chương trình bồi dưỡng “Phương pháp giảng dạy STEAM tích hợp cho giáo viên”, “Phương pháp giảng dạy Giá trị sống và Kỹ năng sống”... là hoạt động bồi dưỡng ngắn hạn trong quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – PV).

Đại học Quốc gia TP.HCM nhận định việc này “không phải hoạt động liên kết đào tạo”. Tuy nhiên: “Hiện nay, ĐHQG-HCM đang rà soát công tác triển khai và cơ chế báo cáo để bảo đảm thống nhất, minh bạch, đúng quy định”.

Như Ngày Nay đã thông tin trong bài: Trường ĐH KHXH&NV “treo chứng chỉ, cấp cái gì?”, Trường Đại học này thời gian qua mở nhiều khoá học bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy STEAM, Giá trị sống - Kỹ năng sống cho giáo viên các trường phổ thông, kèm lời giới thiệu sẽ cấp Chứng chỉ cho người học nếu hoàn thành tối thiểu 80% - 90% thời lượng.

Trong nội dung phản hồi, đại diện Trường khẳng định: “Đây là các chứng chỉ nội bộ của Trường, chứng chỉ được cấp đúng quy trình, quy định, quy chế của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM và các văn bản pháp lý khác của Bộ GD&ĐT và ĐHQG-HCM”. Trường giải thích, đại ý: Chứng chỉ nội bộ để phân biệt với các Chứng chỉ do Bộ quy định như: Chứng chỉ Ngoại ngữ, Chứng chỉ tin học, Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

“Chứng chỉ do Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM cấp là chứng chỉ nội bộ thuộc lĩnh vực chuyên môn, được tổ chức và cấp cho các đối tượng người học có nhu cầu. Hiện nay, Nhà trường thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng căn cứ theo Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019...”, trường thông tin và cho biết:

“Do Nhà trường là một thành viên trong hệ thống ĐHQG-HCM nên ĐHQG-HCM là đơn vị quản lý văn bằng, chứng chỉ; quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng, chứng chỉ; phụ lục văn bằng; quy định mẫu văn bằng, chứng chỉ; quy định việc in phôi, quản lý, cấp phát, chỉnh sửa, thu hồi; hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ; kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về văn bằng, chứng chỉ. Các Chứng chỉ của Nhà trường đều được báo cáo đầy đủ theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQG-HCM”, đại diện Trường ĐH KHXH&NV thông tin.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay, Chứng chỉ do Bộ Giáo dục Đào tạo thống nhất quản lý và có giá trị sử dụng trên phạm vi toàn quốc, chưa có khái niệm nào là “chứng chỉ nội bộ” trong hệ thống văn bằng, chứng chỉ giáo dục giáo dân. Trong Quyết định “về việc Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ” của Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM cũng chưa thấy xuất hiện thuật ngữ này.