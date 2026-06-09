Dòng vốn nghìn tỷ tiếp tục chảy vào các "ông lớn" bất động sản

(Ngày Nay) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục phát đi những tín hiệu tích cực trong tháng 5/2026 khi giá trị phát hành vượt mốc 40.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhóm doanh nghiệp bất động sản đã huy động thành công hơn 7.180 tỷ đồng thông qua các đợt phát hành riêng lẻ, cho thấy nhu cầu vốn trung và dài hạn của ngành địa ốc vẫn ở mức cao trong bối cảnh thị trường đang từng bước phục hồi…

Theo số liệu từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, tính đến ngày 29/5/2026, thị trường ghi nhận 29 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 36.263 tỷ đồng và 4 đợt phát hành ra công chúng trị giá 3.999 tỷ đồng. Như vậy, tổng lượng trái phiếu phát hành trong tháng đạt 40.262 tỷ đồng, tăng 21% so với tháng trước, dù vẫn thấp hơn 42% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 127.350 tỷ đồng, trong đó phát hành riêng lẻ chiếm 107.018 tỷ đồng và phát hành ra công chúng đạt 20.333 tỷ đồng. Mặc dù giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, quy mô huy động vốn này cho thấy trái phiếu vẫn là một trong những kênh tài trợ quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua lại trước hạn tiếp tục diễn ra sôi động với giá trị khoảng 19.780 tỷ đồng trong riêng tháng 5. Trong khi đó, áp lực đáo hạn vẫn hiện hữu khi ước tính còn khoảng 141.908 tỷ đồng trái phiếu sẽ đến hạn trong 7 tháng cuối năm.

Đáng chú ý, xét theo cơ cấu ngành nghề từ đầu năm đến nay, bất động sản là nhóm phát hành lớn thứ hai trên thị trường, chiếm khoảng 44% tổng giá trị phát hành, chỉ đứng sau nhóm ngân hàng với tỷ trọng 48%.

Cụ thể, CTCP Vinhomes dẫn đầu với 5.000 tỷ đồng với các Mã VHM12602 giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng; Mã VHM12603, giá trị 2.000 tỷ đồng; Mã VHM12604: 1.000 tỷ đồng.. Cả ba lô trái phiếu đều được phát hành ngày 11/5/2026, có kỳ hạn 3 năm. Lãi suất áp dụng ở mức 12,5%/năm trong hai kỳ tính lãi đầu tiên; các kỳ tiếp theo được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2%, nhưng không thấp hơn 12,5%/năm.

Việc huy động thành công 5.000 tỷ đồng tiếp tục khẳng định vị thế của Vinhomes trên thị trường vốn. Doanh nghiệp hiện là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam xét về vốn hóa thị trường, với giá trị vốn hóa vào cuối tháng 5/2026 đạt khoảng 600.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Vinhomes còn sở hữu quỹ đất thuộc nhóm lớn nhất cả nước và duy trì năng lực bán hàng hàng đầu thị trường.

Không dừng lại ở đó, HĐQT Vinhomes mới đây còn thông qua kế hoạch phát hành thêm tối đa 4.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ có tài sản bảo đảm nhằm phục vụ nhu cầu vốn trong thời gian tới.

Nguồn lực tài chính này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai các đại đô thị trọng điểm như Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên), Vinhomes Grand Park (TP.HCM), đồng thời chuẩn bị cho các dự án mới như Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng), Vinhomes Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) và nhiều dự án quy mô lớn khác.

Đứng thứ hai là CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vinhomes khi Vinhomes đang nắm giữ trên 99% lợi ích kinh tế.

Ngày 15/5/2026, doanh nghiệp phát hành thành công lô trái phiếu TSO12602 trị giá 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm với lãi suất 12,5%/năm.

Việc huy động vốn thuận lợi được đánh giá đến từ lợi thế về năng lực tài chính, uy tín thương hiệu cũng như sự hậu thuẫn từ hệ sinh thái Vinhomes. Thái Sơn hiện tham gia phát triển nhiều dự án quy mô lớn trong hệ sinh thái này, trong đó có Vinhomes Dream City tại Hưng Yên và Khu đô thị Đại An.

Trong bối cảnh các đại đô thị đang bước vào giai đoạn triển khai mạnh, nhu cầu vốn phục vụ đầu tư hạ tầng, xây dựng và hoàn thiện sản phẩm tiếp tục ở mức cao.

Doanh nghiệp bất động sản thứ ba ghi nhận phát hành trong tháng là CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú Invest (mã chứng khoán: VPI). Cụ thể,ngày 7/5/2026, doanh nghiệp phát hành lô trái phiếu VPI12602 với giá trị 180 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm và lãi suất 11,5%/năm.

So với hai doanh nghiệp trên, quy mô phát hành của Văn Phú Invest khiêm tốn hơn, song vẫn phản ánh chiến lược chủ động cân đối nguồn vốn trong giai đoạn thị trường đang phục hồi.

Văn Phú Invest là doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển bất động sản, nổi bật với các dòng sản phẩm mang thương hiệu The Terra và Grandeur Palace. Doanh nghiệp được đánh giá cao nhờ năng lực quy hoạch, phát triển dự án và cơ cấu tài chính tương đối thận trọng.

Hiện nay, Văn Phú Invest đang tập trung triển khai các dự án trọng điểm như Vlasta Sầm Sơn (Thanh Hóa), The Terra – An Hưng (Hà Nội), Vlasta Premier – Phú Thuận (TP.HCM), đồng thời tiếp tục mở rộng quỹ đất tại các địa phương như Bắc Giang, Hải Phòng và Cần Thơ.